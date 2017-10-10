المرشود: جديدنا «سلاف واختلاف» ومنتجاتنا تروي نجاح 92 عاماً من الخبرة

أعلنت شركة «أطياب المرشود» عن رعايتها الرسمية لمعرض الخريف للعطور الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي في الفترة من 25 أكتوبر الجاري وتستمر عروضه حتى 4 نوفمبر المقبل في صالات 5 و6 و8 على أرض المعارض الدولية بمشرف، وسط مشاركة حشد بلغ 300 جهة من شركات العطور والطيب من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، ممثلة لوكلاء الماركات العالمية المتخصصة في قطاع العطور ومستحضرات التجميل واكسسواراتها.

وفي هذا الصدد، ذكر مدير عام شركة «أطياب المرشود» وليد المرشود أن شركته تتمتع بنخبة واسعة من العملاء الذين يتميزون بأذواق رفيعة ومعرفة بمنتجات الطيب والعطور الفاخرة، حيث تحظى منتجاتنا بإقبال هائل، نظرا لما تحمله من سحر وغموض في العطور الشرقية التي تتسم بالروائح الغنية الدافئة، إذ نقدم تركيبات وخلطات فريدة من العطور التي تلاقي رواجا في أوساط النخبة الذواقة.

وأشار المرشود الى ان شركته سطرت قصة نجاح عمرها 92 عاما من الخبرة والجودة العالية في تجارة وصناعة نفائس الطيب والبخور حتى ذاع صيتها في كل مكان، وذلك بسبب جودة منتجاتنا العالية ودقة اختيارات مؤسسها آن ذاك المرحوم سليمان المرشود الذي يعد شيخ العطور والبخور بالكويت، والذي عكف في جميع رحلاته التجارية على جلب نفائس الطيب والبخور من مصادرها وبلدانها الأصلية.

ولقد سار أبناؤه وأحفاده من بعده على نفس الخطى باتباع المنهج التقليدي الذي رسمه لهم، محافظين على شرف وأصالة المهنة وعلى الطابع التراثي الذي ورثوه، واضعين نصب أعينهم شعارهم الذي يضمن لهم التفوق والتميز دوما (لدينا مهمة أن نحافظ على القمة)، ونتيجة لذلك انتشرت أفرع شركة أطياب المرشود في 13 فرعا بمعظم المجمعات التجارية بمناطق الكويت المختلفة وقريبا فرعنا الجديد في مجمع سما في الجهراء، بالإضافة الى افتتاح 5 فروع في دبي وقريبا في ابوظبي وفرع آخر في سلطنة عمان، وقريبا في صلالة وفرع اخر في الخُبر بالمملكة العربية السعودية وقريبا في البحرين.

وعن جديدهم في هذا المعرض، قال المرشود إن الشركة تطرح عطر «اختلاف وسلاف»، وعطر سما وعطر سيما وعطر ريم وعطرين للاستخدام اليومي للشعر بالخصلة الفضي والذهبي، اضافة الى توافر خلطات البيت للملابس والعبي وصناديق الهدايا ومباخر جديدة.

كما توفر الشركة عطورها السابقة التي ما زالت تحظى بشغف الإقبال من قبل مريديها مثل عطر مرشود الأبيض والاسود وعطر شقرا، وعطر ريم، وعطر آية، وعطر كادي، ومجموعة السفر، ومجموعة فصول وهي عبارة عن 4 مرشات كل واحدة لها رائحة تختلف عن الأخرى و3 مباخر بشكل جديد يلائم الشعر والملابس، كما أن هناك العديد من العروض والمفاجآت والخصومات المميزة بانتظارهم، مع تذكير الجمهور بالسؤال عن عربة المرشود للتسوق المجانية.

واختتم المرشود تصريحه بدعوة الجمهور الكريم لزيارة أجنحة الشركة في صالات 5 و6 و8، واغتنام الفرصة للاطلاع على أحدث منتجاتنا من العطور والبخور التي نوفرها بأسعار تنافسية، حيث إن هناك عروضا رائعة ومميزة بانتظاركم.