الخبراء يقدمون دورات عملية ونظرية

تدريب مجاني يشمل تقديم تراخيص رسمية للناجحين أعلن مشروع «الكوت»، أكبر واجهة بحرية للتسوق والترفية في الكويت، عن إطلاقه لمدرسة قيادة القوارب بالتعاون مع مدرسة الملاحة البحرية وهيئة تدريب اليخوت الدولية، لتوفير دورات تدريبية مجانية معتمدة دوليا في الملاحة البحرية وقيادة القوارب لسكان الكويت.

وتمتد المبادرة المكونة من سلسلة ورشات عمل على مدى 5 أسابيع بدءا من 17 سبتمبر 2017 حتى 21 أكتوبر 2017، لتغطي منهجا شاملا حول قيادة القوارب والتي تتيح للراغبين فرصة التعرف على أساسيات قيادة القوارب كالملاحة، والمعدات، وبروتوكولات السلامة في الظروف الصعبة وتقنيات الرسو، وسيكون هناك مدرب معتمد ليقدم دورات نظرية مفصلة حول مواضيع دقيقة، بالإضافة إلى جلسات تدريبية عملية على متن أحد يخوت مرسى الكوت المميزة.

وبعد انتهاء الدورة التعليمية، سيخضع المشتركون إلى امتحان يخولهم الحصول على تراخيص قيادة القوارب مصدقة من قبل هيئة تدريب اليخوت الدولية.

وسيترأس الدورة العملية الكابتن نواف القحطاني، أول مواطن كويتي وخليجي يتم اعتماده من قبل هيئة تدريب اليخوت الدولية كمدرب رئيسي لقيادة اليخوت.

ويتمتع القحطاني بخبرة تزيد على 25 عاما، بالإضافة الى إبحاره مسافة 20.000 ميل بحري في البحر الأبيض المتوسط ​​والخليج العربي على متن اليخوت الشراعية واليخوت المزودة بالمحركات، فضلا عن تدريبه لمئات الأشخاص الحائزين شهادات معترفا بها دوليا برتبة قبطان بحري.

وتعليقا على هذه المبادرة، قالت جمانة عطاالله، مدير عام مشروع «الكوت»: «نفخر بالتعاون مع مدرسة الملاحة البحرية لإطلاق هذه المبادرة المميزة التي تهدف الى دعم كل من يرغب بإضافة المزيد إلى تجاربهم وتطوير اهتماماتهم في هذا المجال، إذ يعد مرسى الكوت الموقع الأمثل للانطلاق في رحلة اكتساب خبرات ومهارات الملاحة البحرية وتعلم قيادة القوارب واليخوت في الكويت.

كما نتوجه بالشكر للكابتن نواف القحطاني على مشاركته لنا من خلال تقديمه للدورات التدريبية النظرية والعملية، فضلا عن حرصه الشديد على سلامة جميع المشاركين في هذه المبادرة».

وستشكل مدرسة القوارب إضافة بارزة وفريدة من نوعها إلى مرسى الكوت خاصة، وإلى الكويت عامة، كونها تعد أول مدرسة مختصة في مجال تعليم الملاحة البحرية وقيادة اليخوت في الكويت، وسيوفر مرسى الكوت بموقعه المميز الوجهة المثالية لمحبي اليخوت والقوارب وعشاق الرياضات المائية.

وعلى الراغبين بالانضمام إلى المبادرة سرعة التسجيل نظرا لمحدودية عدد المشاركين.

ويتضمن مشروع الكوت تجارب مميزة تجمع نسيج غني من المحلات والمتاجر إلى جانب مرافق الترفيه الممتدة على شاطئ بحري طوله 1.6 كم، والذي يتضمن أيضا الكوت مول الذي يقدم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية وسوق الكوت الذي يعد وجهة يومية لعدد كبير من سكان المنطقة الذين يعتمدون عليه للتسوق اليومي واللقاءات الاجتماعية مع العائلة والأصدقاء محاطين باللمسات الجمالية الجذابة مثل النوافير الراقصة واطلالته الرائعة على شاطئ البحر، ومرسى الكوت بموقع استراتيجي على ساحل الكويت وسعته التي تتجاوز 150 قاربا ويختا.