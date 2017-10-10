أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، وجامعة سيانس بو الفرنسية (Sciences Po)، تمديد شراكتهما الاستراتيجية وتوقيع تجديد الاتفاق لمدة 5 أعوام أخرى في 28 سبتمبر من 2017 بالعاصمة الفرنسية باريس بعد نجاح اتفاقهما الذي استمر 10 أعوام (منذ 2007 إلى 2017).

وشهد حفل التوقيع حضور سفير الكويت لدى فرنسا سامي السليمان، وفريدريك ميون، رئيس جامعة سيانس بو، والسفير د.مشعل حيات، ممثل الوفد الدائم للكويت لدى منظمة اليونسكو، إضافة إلى ممثل عن سفير فرنسا لدى الكويت، ود.عدنان شهاب الدين، المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، فضلا عن إنريكو ليتا، عميد كلية باريس للشؤون الدولية، وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وأعضاء هيئة تدريس جامعة سيانس بو.

ويشمل برنامج الكويت لدى جامعة سيانس بو في باريس تعاونا بين أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وصناع القرار في المؤسسات الكويتية و«سيانس بو» تتجلى فيه أبهى صور الشراكة المزدهرة بين المؤسستين، ويستهدف التجديد الذي سيستمر 5 أعوام (من 2017 إلى 2022) إحراز مزيد من التقدم في المبادرات المشتركة في مجالات البحث والتدريس ودعم الطلاب، التعليم التنفيذي وبناء وتطوير القدرات، ويدعم هذا التجديد شراكات في مجالات متنوعة، وتوسيع نطاق نشر نتائج أبحاث البرامج، وإجراء مناظرات ونقاشات أكاديمية، في الكويت وسائر أنحاء المنطقة.

وبهذه المناسبة، صرح د.عدنان شهاب الدين: «لطالما سعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إلى التميز والانفتاح على العالم لتحتفظ الكويت بمكانتها كمركز لتبادل المعرفة، إذ تمثل علاقتنا طويلة الأمد مع جامعة سيانس بو في باريس مثالا على الشراكات القائمة على الثقة المتبادلة والتقدير المتبادل.

ويستهدف تجديد الاتفاق مع الجامعة تعميق العلاقات بين المؤسسات الكويتية، وتوفير فرص جديدة لتطوير قدرات علماء الاجتماع وصناع القرار في الكويت».

من جانبه، أضاف ميون رئيس جامعة سيانس بو: «الشراكة الحيوية المتمثلة في برنامج الكويت إشادة كبيرة بدور سيانس بو في عالم التعليم العالي والبحث على المستوى العالمي.

ونحن نتوجه بالشكر إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعمها المتواصل، ونفتخر بمواصلة جهودنا الاستراتيجية مع الكويت وفي المنطقة».