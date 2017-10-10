أطلقت كيدزانيا، مدينة الأطفال النموذجية المصغرة للتعليم الترفيهي، برنامج السيرك الكبير من 5 أكتوبر حتى 11 نوفمبر 2017.

ويمنح البرنامج الأطفال الفرصة للاستمتاع بأجواء السيرك المنوعة مع العروض المسرحية الحية التي يقدمها المهـرجـون وشخصيات كيدزانيا، والاستعراضات المرحة حول المدينة، وألعاب الكرنفال المسلية.

وتم تصميم برنامج السيرك الكبير لتحفيز الأطفال على استخدام مخيلتهم، وتطوير مهاراتهم الحركية والجسدية والفنية الضرورية لإكمال الأنشطة المختلفة الخاصة بالسيرك مثل مصارعة السومو، ورمي السهام، وسباق البالونات، والعديد من ألعاب الكرنفال الأخرى.

وعلق نائب رئيس قطاع الترفيه والتسلية في شركة محمد حمود الشايع، فرناندو ميدروا على هذه الفعالية قائلا: «يسرنا أن نواصل جهودنا في ابتكار برامج جديدة تهدف إلى بناء روح التحدي لدى الأطفال ومساعدتهم لتحقيق إمكانياتهم القصوى، وسيساعد برنامج سيرك كيدزانيا الأطفال على اكتساب مهارات حياتية هامة مثل استخدام الخيال والإبداع والتركيز والعمل الجماعي عبر الخوض في تجربة مسلية تتضمن العديد من الأنشطة والألعاب الترفيهية، كل ذلك في جو من المرح والتسلية».

وبإمكــان الأطفــــــال الاستمتاع بجميع أنشطة سيرك كيدزانيا لدى شرائهم بطاقة Grand Circus، التي تخولهم للحصول على جميع المزايا الحصرية الخاصة بحاملي البطاقة مقابل مبلغ 4 دنانير إضافي فقط.