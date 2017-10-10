كشف فندق سيمفوني ستايل الكويت، الحائز مؤخرا شهادة المفتاح الأخضر العالمية، التي حصدت نتيجة اعتماده وتطبيقه للممارسات الصديقة للبيئة، وذلك تماشيا مع إستراتيجية المسؤولية المهنية والإجراءات التي يتبعها الفندق في إطار حرصه على الموارد الطبيعية للأرض.

وعلق مدير عام فندق سيمفوني ستايل الكويت بيتر شولر على ذلك بقوله: «إن الاهتمام بضيوف الفندق يعتبر أمرا في غاية الأهمية بلا شك، إلا أن الجمع بين تحقيق هذه الغاية والعناية بالبيئة في الوقت نفسه يأخذ منحى مختلفا ويتطلب إصرارا والتزاما، وهذا ما نعتمده في فندق سيمفوني ستايل الكويت، حيث نحرص على رعاية ضيوفنا وضمان خوضهم تجربة فريدة ضمن وجهتنا، ونعتقد أيضا أن مسؤوليتنا تكمن في المحافظة على البيئة وحمايتها باتباع أفضل الطرق الممكنة».

وتجسيدا لالتزام فندق سيمفوني ستايل بمسؤوليته تجاه البيئة، فقد تم تنظيم دورات تدريبية متعددة لأعضاء فريقه، وعمل على تطبيق الإستراتيجيات التي تسعى إلى تحقيق أهدافه ورؤيته المتمثلة في الحفاظ على الموارد الطبيعية في العالم وحماية البيئة.

وتعكس المبادرات والممارسات المتبعة على مدار العام نهج المسؤولية الخاص بمجموعة كورفوس كوليكشن، والقائم على الرعاية والابتكار والاهتمام بالبيئة، وقد ترجم هذا الالتزام على أرض الواقع من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات صديقة البيئة في أرجاء الفندق، بدءا من صنابير المياه المزودة بحساسات الحركة والتي تقلل هدر المياه واتباع برنامج إعادة التدوير، ووصولا إلى استخدام مواد التنظيف صديقة البيئة واستبدال جميع مصابيح الإضاءة في الفندق بمصابيح مزودة بتقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء (LED)، وقد أتت هذه المبادرات بثمارها من خلال التقليل بشكل كبير من استهلاك المياه والكهرباء حسب التقارير المسجلة خلال شهر سبتمبر 2017، بعد أن شكلت إضافة داعمة إلى برنامج «جو جرين» الهادف إلى تشجيع الضيوف على المشاركة بالحفاظ على البيئة وحمايتها من خلال الموافقة على عدم تغيير المناشف وأغطية الأسرة بشكل يومي وغيرها من الإجراءات البسيطة التي تحمل أثرا كبيرا.

وهكذا يواصل الفندق ترسيخ التزامه بتبني وتطبيق أفكار وأفعال تسهم في حماية البيئة والحفاظ على مواردها في إطار إستراتيجية المسؤولية المهنية الخاصة بالفندق ومبادرات برنامج المفتاح الأخضر في جميع أرجائه ومرافقه، ويبذل فريق العمل قصارى جهده لرسم ملامح مستقبل مشرق ومستدام تحت إشراف المدير العام ومشاركة جميع العاملين في الفندق.