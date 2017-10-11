تم تكريم وينديز الشرق الأوسط بثلاث جوائز مرموقة في مؤتمر ونديز العالمي السنوي، والذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية الشهر الماضي بحضور مجموعة من الشخصيات المؤثرة في قطاع الأغذية.

وحصلت وينديز الشرق الأوسط التي تديرها شركة صناعات الغانم، إحدى كبرى الشركات الخاصة في المنطقة، على جائزتي «غولدن غريل الدولية» لأفضل افتتاح مطعم في الكويت (شارع البلاجات، السالمية) وأفضل درجة في ارضاء العملاء، كما حصد الفريق جائزة وينديز الدولية للعمليات لجميع أفرعها.

وقال فيل برود، نائب رئيس قسم الأغذية والمشروبات في صناعات الغانم، والذي تسلم الجوائز نيابة عن الشركة: «القيمة المشتركة بين صناعات الغانم وشركة وينديز هي تركيزنا المستمر على الجودة.

نحن سعداء للغاية بفوزنا بهذه الجوائز الثلاث، وتعتبر إقرارا بالتزامنا وتمسكنا بالمعايير العالمية لوينديز، وفريقنا يعمل لإسعاد كل عملائنا، ونحن نسعى باستمرار لتحقيق وتجاوز المعايير العالمية».

في مؤتمر وينديز العالمي، تم اختيار وينديز الشرق الاوسط من بين مجموعة كبيرة من المتقدمين للجائزة.

ومن شروط الفوز، يجب أن تظهر الفروع الامتياز المستمر لاستخدام أنظمة التشغيل والالتزام بإعادة الاستثمار الذي يؤدي إلى ارتفاع المبيعات ونمو العملاء.

وصرح جون بين العضو المنتدب ونائب الرئيس لشركة وينديز: «نحن فخورون بإنجازات صناعات الغانم ضمن نظام وينديز. تعترف هذه الجوائز بتفانينا في التميز التشغيلي والتنمية الجديدة، ولا تزال صناعات الغانم شريكا رائعا، ونحن نتطلع إلى ما سيحمله المستقبل لوينديز في الشرق الأوسط».

جميع أطعمة وينديز تصنع بجودة عالية ومكوناتها تقطع وتقدم طازجة عند الطلب. الخس والطماطم المستعملة في وينديز يتم قطفها محليا وتكون طازجة، وجميع أنواع البرغر مصنوعة من لحم الأنجوس البقري الأسترالي الحلال ١٠٠%.