في إطار برنامجه لعروض المطاعم الذي أطلقه في يوليو 2017، أعلن بنك الخليج عن منح عملائه حاملي بطاقاته الائتمانية، فرصة الاستمتاع بخصومات فورية تصل إلى 15% عند شرائهم من أي من مطاعم وينديز في الكويت باستخدام بطاقات بنك الخليج الائتمانية.

وبإمكان عملاء بنك الخليج التمتع بالعديد من الخصومات والمميزات في المطاعم والمقاهي المميزة داخل الكويت، من خلال برنامج عروض المطاعم من بنك الخليج، حيث يحصل جميع حاملي بطاقات الخليج الائتمانية على خصومات حصرية فورية تصل الى 20% لدى أكثر من 300 مطعم على مستوى الكويت، وذلك بمجرد استخدام بطاقاتهم الائتمانية في عملية دفع فواتيرهم.

هذا، ويلتزم بنك الخليج بمنح عملائه قيمة استثنائية من خلال العروض الترويجية التي تلبي احتياجاتهم، إلى جانب تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والمنتجات المتوافرة في الكويت.