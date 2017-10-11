الآن أصبح بإمكان عملاء شركة الملا الرائدة في مجال الصيرفة بالكويت، أن يتمتعوا بميزة إضافية عند إجراء عملياتهم لدى فروع الشركة.

فإلى جانب الخدمة المميزة والتقنيات التكنولوجية المتطورة الموضوعة في خدمتهم، سيستفيدون من جمع نقاط مكافآت مجانية سيتم تسجيلها مع كل عملية يجرونها بهدف مكافأتهم.

وعلى الرغم من كون الشركات المشابهة للملا تقدم نقاط مكافآت، إلا أن عملاء الملا سيحظون بمزايا مختلفة ذات مواصفات مبتكرة ويتم منحها وفق مستويات مختلفة تبعا لنوع العملية التي يتم القيام بها.

وعبر العملاء في حديثهم إلى وسائل الإعلام عن فرحتهم بالحصول على مزايا أكبر من دون أي تكلفة أو جهد. وقالوا: «نحن نستخدم خدمات الملا للصيرفة وينتهي بنا الأمر بالفوز بهذه النقاط، هذا البرنامج كريم للغاية ونتمكن عبره من جمع نقاط كثيرة في وقت قصير واستبدالها بخصم من قيمة العمولة، أي أننا لا نحتاج لننتظر وقتا طويلا لنستمتع بالمزايا».

بدوره، قال المدير العام في شركة الملا العالمية للصيرفة راكيش جوشي: نحن نشدد على الطبيعة المرنة لبرنامج المكافآت الذي نقدمه وهذا ما يجعله فريدا ويمكن العملاء من جمع النقاط عبر عدة وسائل مثل عمليات التحويل، تقديم عميل جديد للملا، التحويل عبر موقعها الإلكتروني وغيرها.

وشرح راكيش طريقة عمل البرنامج موضحا أنه يمكن للعملاء استبدال نقاط الولاء عند وصولهم إلى 1000 نقطة أو مضاعفاتها. ويمكنهم الاستفادة من البرنامج عبر العديد من العمليات، كما يمكنهم الحصول على رصيد إضافي مجاني بقيمة 500 نقطة عند تقديم عميل جديد للملا للصيرفة و250 نقطة عند إجراء العمليات الإلكترونية عبر www.amxremit.com، إضافة إلى 3500 نقطة للعمليات التي تتوافر فيها شروط معينة، كما يحصل العملاء على نقاط إضافية عبر العمليات التي بجريها أعضاء الروابط.

وتولي شركة الملا دائما اهتماما كبيرا بالتكنولوجيا والحلول المبتكرة بهدف تقديم أفضل الخدمات لعملائها، وفي هذا الإطار يأتي تطوير الشركة لبرنامج المكافآت وإعادة هيكلته بشكل يضمن أعلى مستوى من الفوائد للعملاء.