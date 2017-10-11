كجزء من برنامجه للمسؤولية الاجتماعية تجاه موظفيه ورغبة منه في حثهم على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي وتعزيز الشعور بروح الفريق الواحد بين الموظفين، أعلن بنك وربة عن تنظيم بطولة البولينغ الثانية للموظفين والتي جرت السبت 7 أكتوبر في مول 360 بمنطقة جنوب السرة.

وعلى مدار اليوم الذي احتضن هذه الفعالية الرياضية، أظهرت الفرق الخمسة التي تشكلت من مختلف قطاعات البنك حماسا كبيرا وحسا عاليا من روح الفريق الواحد أثناء المنافسة للفوز بلقب البطولة.

كما يحرص بنك وربة دائما على مشاهدة موظفيه خلال الفعاليات والبطولات كبطولة لعبة البولينغ الثانية والتي يتنافسون فيها بكل حماس للفوز بلقب المركز الأول، وقد أظهر اللاعبون كما كبيرا من روح الفريق، والقدرة على التنافس الشريف والاستمتاع بوقتهم في آن واحد، وهذه بالتحديد هي السمات التي تعكس القيم والثقافة التي يعيشها الموظفون في بنك وربة والتي توضح الهدف من تنظيم مثل هذه البطولات التي تدعم دائما استراتيجية بنك وربة في خلق الفرص لزيادة التفاعل بين القطاعات والموظفين والترابط في بيئة العمل وكما هنأ بنك وربة الفائزين في البطولة ولكل الفرق المشاركة التي ساهمت في نجاح البطولة الثانية للبولينغ.

ويحرص بنك وربة على تنظيم مختلف الفعاليات والانشطة لموظفيه والتي من شأنها أن تعزز أسلوب حياة صحي للموظفين وتؤكد على روح الفريق الواحد والتنافس بودية من خلال هذه الأنشطة الرياضية والذي سينعكس ايجابا على علاقة الموظفين ببعضهم البعض ولكسر الروتين اليومي العملي لهم.