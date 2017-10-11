المجموعة تجسد مفهوماً فريداً في مجال صناعة المجوهرات والساعات

تعتزم دار شوبارد السويسرية الشهيرة في صناعة المجوهرات والساعات إطلاق متجر جديد للتجارة الإلكترونية على منصة (NET-A-PORTER) للتسويق الإلكتروني في 11 أكتوبر الجاري، وتمثل هذه الشراكة خطوة بالغة الأهمية للدار السويسرية ذات الملكية العائلية مع منصة تسويق إلكتروني مرموقة على المستوى العالمي.

ستطـــرح منــصــــة

(NET-A-PORTER) للتسويق الالكتروني تشكيلة مختارة من إبداعات شوبارد التي تتخطى بروعتها حدود الزمن من ضمن مجموعتها الرمزية (Happy Diamonds)، حيث تجسد هذه المجموعة مفهوما فريدا في مجال صناعة المجوهرات والساعات لما تتميز به من سحر مبهج وعفوي، وتضم المجموعة قطعا كلاسيكية أضفت عليها شوبارد لمستها العصرية المميزة متمثلة في أحجار الألماس المتحركة.

تتضمن التشكيلة المختارة قطعا من إبداعات المجوهرات المصنوعة من الذهب الأبيض والوردي 18 قيراطا، متضمنة روائع مجموعة (Happy Hearts) التي يجتمع فيها عنصران رمزيان لدار شوبارد يتمثلان في أحجار ألماس المتحركة والقلوب المرصعة بأحجار الألماس. فالقلب باعتباره أحد رموز شوبارد يعد بمنزلة تميمة للحب والحظ السعيد، ناهيك عن كونه أحد الأشكال المحبوبة في عالم الموضة نظرا لما يتيحه للنساء من إمكانية تنسيقه وفق أمزجتهن وأهوائهن.

سيقدم متجر شوبارد الالكتروني الجديد أيضا إبداعات مجموعة (Happy Dreams) المستوحاة من الغيوم التي تطوف في فضاء عالم الخيال الحالم. تلتقط تصاميم مجموعة (Happy Dreams) أحجار الألماس المتحركة، التي غدت أحد الرموز الشهيرة لدار شوبارد، لتأخذها معها في رحلة خيالية حالمة، لاسيما أن تصاميم المجموعة تفيض بالرقة بفضل رشاقة حركتها ونعومتها الفائقة كنعومة الريش، فتحاكي سحر حركة الغيوم وهي تطوف في السماء.

وستكون ساعة (Happy Sport) الرمزية من ضمن القطع المعروضة على منصة (NET-A-PORTER) للتسويق الالكتروني باعتبارها من أكثر إبداعات شوبارد مبيعا، حيث يجتمع في هذا الموديل الستيل مع أحجار الألماس المتراقصة في تصميم عصري وأنيق. وبذلك يمكن ارتداء هذه الساعة مع أي إطلالة نهارية أو مسائية مما جعلها قطعة مفضلة لدى عاشقات إبداعات علامة شوبارد.

وفي تعليق لها بهذا الصدد صرحت كارولين شوفوليه، الرئيس الشريك والمدير الفني في دار شوبارد: «نحن بغاية السعادة والحماس للشراكة التي تجمعنا مع منصة

(NET-A-PORTER). ونفخر في دار شوبارد بالعمل جنبا إلى جنب مع هذه المنصة المهمة في مجال التسويق الالكتروني، ونتطلع قدما لتحقيق نجاح كبير».

من جانبها، قالت إليزابيث فون دير غولتز، مدير المشتريات الدولي في منصة (نيت-أ-بورتر): «يسعدنا أن نقدم في منصتنا تشكيلة مختارة بغاية الروعة من دار ذات مكانة ورمزية كدار شوبارد العريقة. حيث تعتبر أحجار الألماس المتراقصة المميزة لمجموعة

(Happy Diamonds) بمنزلة الجوهر الأساسي والطابع المرح لمجموعات مجوهرات وساعات شوبارد. ونحن على ثقة بأن عميلاتنا من النساء ستعشقن كل قطعة من هذه التشكيلة المختارة، ومن هذا المنطلق نتوقع أن تحقق علامة شوبارد انتشارا فوريا وكبيرا بين عملائنا في العالم».

وستتوافر روائع شوبارد على منصة (نيت-أ-بورتر) للتسويق الالكتروني اعتبارا من 11 أكتوبر الجاري.