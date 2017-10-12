افتتحت العلامة التجارية الإسبانية الشهيرة في عالم الأزياء «الجانزو» أول محل لها في منطقة الشرق الأوسط في غراند أفنيو - الأفنيوز، بالتعاون مع شركة محمد حمود الشايع، الشركة الرائدة في مجال التجزئة والوكيل لأشهر العلامات التجارية العالمية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لعلامة الجانزو، ألفارو سيبريان، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع، محمد عبدالعزيز الشايع.

وقد فتح المحل أبوابه أمام الزبائن في سبتمبر الماضي ونجح خلال هذه الفترة في أن يصبح وجهة رئيسية للزبائن الذين يبحثون عن التصاميم المميزة والمبتكرة.

وتأسست علامة «الجانزو» في قلب العاصمة الإسبانية مدريد عام 2004، واشتهرت بتصاميمها العصرية الأنيقة المستوحاة من مختلف الثقافات حول العالم واهتمامها الشديد بأدق التفاصيل، وتتميز الجانزو بأزيائها العصرية التي تناسب فئة الشباب وطلبة الجامعات ومحبي التصاميم الجريئة مع لمسة من الأناقة البريطانية.



وتحرص العلامة التجارية على تصميم وإنتاج ملابسها في أوروبا وفق أعلى المعايير، وتستخدم في تصنيع منتجاتها مواد أولية وأقمشة ذات جودة عالية من شركات إيطالية معروفة مثل Subalpino.

وبهذه المناسبة، أعرب ألفارو سيبريان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للعلامة التجارية، عن سعادته لافتتاح أول فرع للعلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وقال: «يسعدنا أن نصل بعلامة الجانزو إلى الكويت، وأنا على ثقة من أن حرصنا على تقديم أزياء ذات جودة عالية وتصاميم مبتكرة سينال إعجاب عشاق الموضة والأزياء في الكويت».

وبالإضافة إلى الكويت، تنتشر محلات الجانزو في 11 دولة، ولديها أكثر من 200 محل في عواصم عالمية مثل باريس وميلان ولندن ولشبونة وأمستردام وبرلين، وسيتضمن المحل الجديد تشكيلة للنساء وأخرى للرجال، بما يلبي حاجات الزبائن الذين يبحثون عن التصاميم المبتكرة مع التركيز على أعلى معايير الجودة والاهتمام بأدق التفاصيل.