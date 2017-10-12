صلاح: الشعب الكويتي شغوف بكل جديد في عالم العطور والتجميل

صرح نائب المدير العام لمجموعة يوسف الرومى للتجارة (Makeup Lab) عزت صلاح بأن الشركة تعطي اهتماما كبيرا لمعرض العطور والتجميل كل عام، حيث يكون من اولوياتها طرح ماركات جديدة من افضل الماركات العالمية في سوق الكويت حصريا وتكون الانطلاقة من معرض العطور والتجميل، إذ سنقوم في هذا العام بطرح مستحضرات التجميل من ماركة W7 الانجليزية، وماركة OMG الاميركية، وماركة ikoo brush الالمانية، بصفتنا الوكلاء الوحيدين لمستحضرات التجميل هذه في الكويت والشرق الاوسط.

وأشار صلاح إلى أن رعايتهم الذهبية لمعرض الخريف للعطور تأتي اهتماما منهم بأهمية هذا الحدث كمعرض مميز للعطور وادوات التجميل الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي بمشرف من 25 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 4 نوفمبر المقبل، لإطلاع العملاء على الجديد في عالم مستحضرات التجميل والعطور والطيب، وتسعى شركتنا لاكتساب عملاء جدد وتعزيز علاقاتنا مع عملائنا الحاليين من خلال المشاركة في مثل هذه المعارض التي تساهم بشكل كبير بجذب شرائح عديدة من افراد المجتمع خاصة من الشعب الكويتي الذي يمتلك شغفا دائما ومتجددا تجاه عالم التجميل والعطور.

ولفت صلاح الى ان معرض الخريف للعطور يتمتع بسمعة ممتازة من حيث الإقبال الجماهيري، حيث كشفت الدورات السابقة للمعرض عن قدرته على استقطاب اعداد كبيرة من المشاركين من داخل الكويت وخارجها، كما يشهد اقبال آلاف الزوار من المواطنين والمقيمين طوال فترة اقامته ونحن نقوم بعرض منتجاتنا لزوار المعرض، حيث تعتبر فرصة مميزة لتقديم العروض بأسعار تنافسية تناسب الجميع، واصفا قطاع مواد العطور ومستحضرات التجميل في الكويت بأنشط القطاعات وذلك بسبب حب الشعب الكويتي والمرأة الكويتية بالذات وشغفها بالعطور والطيب والتجميل ما يدفعها على الدوام الى اقتناء الافضل وهي تمتلك الخبرة والذكاء الكافي التي تؤهلها على اتخاذ القرار المناسب عند الشراء.

وختم صلاح حديثه بدعوة الجمهور الكريم لزيارة المعرض للاطلاع على آخر ما استجد من أرقى وأحدث مستحضرات التجميل والعطورات والطيب في ظل العروض التنافسية لدى جناح شركتنا، حيث هناك العديد من الهدايا والخصومات بانتظارهم.