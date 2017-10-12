الفهد: خصم 50% بالسوق المركزي ومفاجآت في العطور والتجميل والصيدلية

صرح عضو مجلس إدارة جمعية مشرف التعاونية ورئيس لجنة المشتريات والتسويق علي الفهد بأنه من المقرر تنظيم 4 مهرجانات خلال شهر أكتوبر الجاري ابتداء من 10/10 حتى نهاية الشهر، والبيع بسعر حصري في السوق المركزي بخصومات تصل الى 50%.

إلى جانب مهرجان العطور والتجميل بنسبة خصم 20%، ومهرجان الصحة والجمال بالصيدلية على المكملات الغذائية والصحية بخصم 20%، ومهرجان لوازم العائلة، مؤكدا ان نوعية المهرجانات التسويقية التي تقدم للمتسوقين في جمعية مشرف تتم بكل مصداقية من خلال توافر جميع السلع ونسبة الخصم خلال فترة المهرجان، حيث من أولوياتنا في مجلس الإدارة خلق بيئة تسويقية تلبي احتياجات العائلة وتتماشى مع متطلبات المساهمين.



وذكر الفهد أن المهرجانات التسويقية التي أعددناها باختيار ودراسة تعتبر الأفضل والأنسب لهذه المناسبات من حيث تنوعها وما تحتويه من مزايا على مدار السنة.



وأفاد الفهد بأن جمعية مشرف تحرص على إقامة المهرجانات بأفضل صورة من حيث اختيار الأصناف ذات الجودة العالية والسعر المناسب والأحدث في السوق بالتعاون مع كبريات الشركات التي تعتبر شريكا أساسيا في نجاحنا مع الإدارة التنفيذية التي تسعى دائما إلى التطوير وتوفير أرقى الخدمات التسويقية علي مدار العام، مؤكدا أن جمعية مشرف عنوان للتميز في المهرجانات التسويقية، فلا يكاد يمر شهر حتى تتم إقامة مهرجان أو أكثر، وهذا ما جعلنا ناجحين في المهرجانات المتنوعة والسلال الشهرية التي تم توزيعها بسعر رمزي للغاية للمساهمين، إضافة إلى تخصيص الفائض من الأرباح لإنجاح الخطة التسويقية ودعم المهرجانات والعروض الشهرية.

ويقول الفهد: تعد مهرجانات تعاونية مشرف للتسوق من أبرز الفعاليات تألقا من حيث الأصناف الحصرية والأسعار والعروض الخاصة، ولن يقتصر ذلك على السوق المركزي فقط بل سيكون في كل مراكز التسوق، فكل ما يحتاجه الزائر سيجده في مراكز البيع كالعطور والتجميل والصيدلية واللوازم العائلية.



ونؤكد أن تجربة التسوق في تعاونية مشرف ستكون اختبارا لما نطمح اليه من تكرار الزيارات دائما.