أعلن فندق شيراتون الكويت ذو العلامة التجارية الفاخرة «ذي لاكشري كولكشن» عن انضمام الشيف جوليو سيكوتيلي كبير للطهاة لدى مطعم ريكاردو الشهير ليكمل مع كبار الطهاة في الفندق رحلة الإبداع والتميز في تقديم كل ما هو عصري بمذاق الأصالة.

مطعم ريكاردو العريق بكل التفاصيل والذي يقدم مأكولات إيطالية للذواقة بأجواء راقية ينتظركم لتجربة ما يحضره الشيف سيكوتيلي بشغف وإتقان والذي يحمل معه خبرة تجاوزت 15 عاما صقلها في بلده إيطاليا وجاب بها فنادق عالمية في عدة بلدان قبل الانضمام مؤخرا الى عائلة شيراتون الكويت.

بدوره، رحب المدير العام لفندق شيراتون الكويت فهد أبوشعر بانضمام الشيف سيكوتيلي الى طاقم العمل الذي يفخر به وبإدارة الشيف فرانك نواك مدير إدارة الطهي، وأشاد بالذواقة في الكويت الذين يبحثون دوما عن الابتكار ويعرفون طعم الأصالة.

من جانبه، أعرب الشيف جوليو عن فخره بالانضمام الى أسرة فندق شيراتون الكويت ذو العلامة التجارية الفاخرة، متمنيا التوفيق في تحقيق الأفضل والمضي قدما لتعزيز مكانة مطعم ريكاردو ليبقى الخيار الاول لعشاق المطعم الإيطالي.