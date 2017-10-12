أعلنت ستاربكس عن استقبالها لفصل الخريف بإعادة تقديم مشروبها الموسمي المفضل، بمبكن سبايس لاتيه، وذلك في جميع مقاهيها المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتتيح لزبائنها فرصة التمتع بالمذاق المميز لهذا المشروب. وستترافق إعادة إطلاق مشروب بمبكن سبايس لاتيه مع إطلاق مشروب تشاي تي لاتيه الجديد.

ويتكون مشروب بمبكن سبايس لاتيه، الذي حظي منذ إطلاقه بشعبية كبيرة لدى عشاق القهوة من جميع أنحاء العالم، من مزيج رائع من نكهات الخريف المميزة كالقرفة وجوزة الطيب والقرنفل وتوابل فطيرة اليقطين، يضاف إلى قهوة الإسبرسو اللذيذة وتعلوه طبقة من الكريمة المخفوقة المحلاة، ويضفي هذا المشروب الغني لحظات دفء تبعث على الاسترخاء في أيام الخريف الباردة.



وبهذه المناسبة، قالت المديرة الإقليمية للاتصالات والمسؤولية الاجتماعية لدى ستاربكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رنا شاهين: «يلاحظ الكثيرون أن بداية فصل الخريف تكون مع انخفاض درجات الحرارة وتغير لون أوراق الأشجار، أما بالنسبة لزبائن ستاربكس، فإن فصل الخريف لا يبدأ إلا مع أول رشفة من مشروب بمبكن سبايس لاتيه، ونحن نعيد تقديم هذا المشروب اللذيذ في هذا الوقت سنويا مدفوعين بردود الفعل الإيجابية التي نتلقاها حوله عاما بعد عام، ويأتي مشروب تشاي تي لاتيه الجديد هذه السنة ليضيف طعما مميزا لدى محبي الشاي».

وللذين يفضلون كوبا غنيا من الشاي، فإن تشاي تي لاتيه الجديد سيكون فهو متوافر من 2 أكتوبر، ويتكون من الشاي الأسود ومن نكهات القرفة والقرنفل والحليب على البخار مع رغوة لتحقيق التوازن المثالي بين نكهات التوابل الحلوة والحارة.

كما تطلق ستاربكس بطاقات الخريف على شكل ورقة أشجار مستوحاة من ألوان الخريف. ويمكن للزبائن الحصول على هذه البطاقات من أي مقهى لستاربكس، والكمية محدودة.

وستحرص ستاربكس لدى إطلاق مشروبات الخريف على التفاعل مع زبائنها من خلال مطالبتهم بالتصويت للمشروبات المفضلة لديهم في المقاهي.