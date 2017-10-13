نظم بنك الكويت الوطني برنامج «التحدي الأكبر» لموظفيه لمكافحة السمنة والحث على الرياضة تجنبا لما يمكن أن ينجم عنها من مخاطر وفي مقدمتها أمراض السكر والقلب.

ويقام البرنامج، الذي يستمر لمدة 3 أشهر، بالتعاون مع نادي «فلير فتنس» وتحت إشراف مدربين مختصين في مختلف أنواع الرياضة، إلى جانب اختصاصيي تغذية وبمشاركة 20 موظفا ممن قرروا خوض غمار التحدي من أجل صحة أفضل.

وستتم مكافأة 3 فائزين بالتحدي في ختام هذا البرنامج الذي يتضمن مجموعة من المعايير والشروط التي يتوجب على كل مشترك التقيد بها من أجل تحقيق الوزن المحدد في نهاية البرنامج وذلك يتضمن اشتراكا في نادي فلير فتنس، والالتزام بنظام غذائي تحت إشراف خبير تغذية، بالإضافة إلى فحوصات أساسية لتجنب أي مخاطر صحية وللتأكد من جهوزية المشاركين صحيا لخوض التحدي.

ويهدف البرنامج إلى توجيه السلوك الصحي والرياضي للموظف الذي يستطيع من خلاله الحفاظ على وزنه المثالي بما يناسب طبيعة جسمه وخصائصه.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار الحملة الصحية السنوية التي يطلقها البنك بهدف الاطمئنان على صحة موظفيه وتعزيز الوعي الصحي في صفوفهم حول أهمية التغذية الصحيحة.

ويولي «الوطني» موظفيه برعاية خاصة من خلال توفير الظروف الملائمة لعملهم، وعلى رأسها الرعاية الصحية والاهتمام بسلامتهم، كما تأتي هذه الزيارة في ظل الإحصاءات التي تشير إلى ارتفاعات ملحوظة في معدلات السمنة وأهمية الوقاية اللازمة مما قد ينجم عنها من أعراض كالسكر.

ويحفل سجل البنك الوطني بالعديد من المبادرات الريادية على صعيد الصحة، ويسعى البنك إلى توفير مختلف سبل الدعم في مجال الرعاية الصحية في الكويت، إلى جانب قيامه بصورة مستمرة بتنظيم الأنشطة والحملات التوعوية المتعددة الأغراض والرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية بين أفراد المجتمع بمن فيهم موظفوه ومن بين هذه الحملات حملة التبرع بالدم وحملة مكافحة سرطان الثدي وغيرها.