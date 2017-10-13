أعلنت شركة «عبدالله المنصور» عن رعايتها الذهبية لمعرض الخريف للعطور الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي في الفترة من 25 أكتوبر الجاري وتستمر عروضه حتى 4 نوفمبر المقبل في الصالة 5 و6 و8 على ارض المعارض الدولية بمشرف.

وتطل الشركة بخبرتها العريقة التي تجاوزت 3 عقود لتقف تحت جناحها المميز المسمى «مكياج المنصور» من الصالة رقم 5 على ارض المعارض بمشرف متوسطا أبرز الرعاة العارضين لمعرض الخريف للعطور، وسط مشاركة حشد بلغ 300 جهة من شركات العطور والطيب من مؤسسات محلية واقليمية ودولية ممثلين لوكلاء الماركات العالمية المتخصصة في قطاع العطور ومستحضرات التجميل واكسسواراتها.

هذا ويحرص مكياج عبدالله المنصور وهو يحتفل بمناسبة مرور 30 عاما على نشاط الشركة كموزع رسمي لمستحضرات التجميل والماكياج في جميع انحاء الكويت معلنا عن خصومات تصل الى 75% على بعض المنتجات لعملائه الكرام من زوار ارض المعارض رواد معرض الخريف للعطور، حيث يحظى مكياج عبدالله المنصور كموزع جملة ومفرق بشهرة واسعة معروفة في مجال توزيع مستحضرات التجميل العالمية على المستوى المحلي في الكويت ومنطقة الخليج.

ويتمتع مكياج المنصور بالإضافة لشهرة علامته التجارية ماركة سما يلينج المملوكة لماكياج المنصور إضافة الى الماركات العالمية الأخرى الاكثر نجاحا كالماركات الأوروبية والأميركية ومنها ديبورة (إيطالي)، اركانسيل (فرنسي)، لا سبلاش (أميركي)، فلورل (إيطالي) ديبي (إيطالي)، لورد اند بيري (إيطالي)، أسترا (إيطالي)، ميلاني (أميركي) ال ايه جيرل (أميركي)، وهي منتجات تلقى رواجا ونجاحا واسعا من قبل المستهلكين لجودة المنتج ونوعيته العالية والوانه المتميزة، وما على عملائنا الكرام إلا زيارة جناحنا بالقاعة 5 للتمتع بهذا العرض والخصم الكبير في معرض الخريف للعطور قاعة رقم 5 ستاند 6H43.