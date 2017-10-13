شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في اللقاء التنويري لطلبة برنامج التبادل الطلابي الاكاديمي التابع لكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت الذي أقيم بحضور عميد الكلية د.مشاري الهاجري، والعميد المساعد للشؤون الطلابية د.نايف الشمري، ومدير برنامج التبادل الطلابي د.ياسر الكليب، وذلك انطلاقا من رعاية «بيتك» برنامج التبادل الطلابي الأكاديمي في الكلية، وكذلك اهتمام البنك الدائم في المشاركة مع مؤسسات الدولة التعليمية وفي مقدمتها الجامعات، وكذلك رعايته للشباب وحرصه على المشاركة في جهود تطوير قدراتهم العلمية، تأكيدا على الدور الاجتماعي البارز الذي يقوم به «بيتك» والذي يمتد الى مختلف الشرائح بما يناسبها من اهتمام وتقدير.

وتضمن اللقاء شرحا وافيا عن البرنامج وأهدافه وشروطه وإجراءاته ولوائحه، وأهمها الارتقاء بالمستوى الأكاديمي وتبادل الفكر والثقافة والخبرات الاجتماعية وصقل مهارات الطلبة وشخصياتهم، حيث يقبل على البرنامج عدد كبير من الطلبة الراغبين في الاستفادة من المزايا التي يوفرها وأبرزها فرص الالتحاق بالجامعات المتميزة في مجال العلوم الإدارية.

وحضر اللقاء الطلبة المشاركون في برنامج التبادل الطلابي للفصل الدراسي الصيفي في الجامعة الكورية Hanyang University، وكذلك الطلبة الأجانب من الجامعة الألمانية Goethe University، والجامعة الفرنسية KEDGE Business School للفصل الدراسي الحالي.

وبموجب برنامج التبادل الطلابي فإن كلية العلوم الإدارية بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي تتيح الفرصة لكل طالب مؤهل ومتميز ليشارك في برنامج التبادل الطلابي ويقتنص فرصة التعرف على الثقافات الأخرى ويحقق نموا فكريا وشخصيا من خلال اكتساب المفاهيم والمعارف وتطوير المهارات والاستقلال بالذات في مجتمع مختلف يتطلب منه الفهم والاندماج مع المحيط به والتوافق مع أركانه المختلفة من قوانين وثقافات ونظام عمل وعادات وتقاليد ومجتمع أكاديمي مختلف، فيصقل من ذاته وثقافته ويثري من تحصيله العلمي.

وأعرب عميد كلية العلوم الإدارية د.مشارى الهاجري عن الشكر والتقدير لدور «بيتك» في المجتمع بشكل عام ومساهماته المتنوعة والمتعددة في المجال التعليمي بشكل خاص، واهتمامه كذلك بالشباب وحرصه على دعم ورعاية كل ما من شأنه تعزيز قدراتهم في مجال التعليم واكتساب الخبرات وتنمية القدرات العلمية والتي تعبر عن رؤية صائبة وحكيمة ترى ضرورة تسلح الشباب بالعلم والمعرفة لبناء مستقبل أفضل لذاتهم ووطنهم.

من جانبه، أبدى المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك»، يوسف الرويح سعادته بتواجد «بيتك» في مثل هذا اللقاء المتميز من حيث التنظيم والإعداد الجيد، ومن حيث الفكرة الرائدة التي تتيح لطلبة الكلية الاطلاع على ثقافة العالم والانخراط ضمن مؤسسات علمية عريقة مما يساهم في نقل التجارب الناجحة والأفكار المتميزة، مؤكدا ان «بيتك» يولي أهمية كبيرة للعملية التعليمية بكل مراحلها خاصة ان الشباب من الطلبة والدارسين لهم أولوية في مقدمة تلك الاهتمامات، نظرا لأهمية العلم كسلاح أساسي في حياة المجتمعات وتطورها، وكذلك الدور المنوط للشباب في بناء المجتمع وتحقيق نهضته.