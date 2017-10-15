ندى أبو نصر

أجرت محمصة الرفاعي في فرعها الكائن في مجمع «الخليجية» سحبا على جوائز مختلفة نهاية لعرض الكوبونات الذي استمر طوال شهر سبتمبر الماضي، حيث أتيحت الفرصة للمشاركة ودخول السحب من خلال تقديم كوبونات للزبائن عن كل عملية شراء بمبلغ 5 دنانير والحصول على فرصة للفوز بإحدى الجوائز الرياضية المختارة.

وتم السحب بحضور المفتش من وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني ومدير المبيعات واصف الزعبي ومديري الأقسام في محمصة الرفاعي فادي سلوم ومبارك علي ومحمد داوود وعلي سيبليني، وبحضور عدد من الزبائن، وتضمنت الجوائز قسيمة شرائية بقيمة 600 دينار من متجر ليلي وايت ودراجتين هوائيتين وعدد 2 نطاطيات، وطاولة بلياردو 4 قدم، ومنصة هوائية، وطاولة هوكي الهواء 4 قدم، وفاز من خلال السحب كل من: ناصر سيد علي، وعلي القلاف، وانس محمد محمود، وزهرة حسن، وأنوار مشاري التورة، وخليل حسين حسن، ومصطفى زكريا ابراهيم، و3 احتياط هم: سكتو سدى، وعبدالله الانصاري، وغادة مصطفى.

وشكر إداريو محامص الرفاعي ممثل وزارة التجارة وجميع الحضور، كما وعدوا بتقديم الأفضل دائما لعملاء «الرفاعي» في جميع المناسبات وبكل فروعها المنتشرة في جميع مناطق الكويت.