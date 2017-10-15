المشروع لجميع الشباب حتى الأجانب منهم إذا قدموا ما يخدم البلد

المحفظة ستساعد في كل الموارد المالية فأي مبالغ يحتاجها المشروع ستساهم فيه

العتيق: الشركة تساهم في تنمية اقتصاد البلد

دشتي: قوانين ومعايير جديدة للمحافظة على البيئة ومشروعات الشباب مهمة للهيئة أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنظيف محسن بوشهري أن الشركة وقعت اتفاقية مع مجموعة بيركلي للأبحاث وشركة كويت فنتشرز لإدارة المشاريع لإطلاق مختبر «الابتكار» وهو الأول من نوعه في الكويت، حيث بدأ في قبول طلبات التقديم من الأحد الماضي وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري.

وقال بوشهري: إن الشركة وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية ابتداء بالشباب رأت أن تؤسس محفظة لاحتضان الأفكار الشبابية المتعلقة باختصاصها الذي يتعلق بالمجالات الخدمية، مضيفا أن الشباب لديه أفكار كثيرة ومتطورة، إلا أن هناك عقبات أمامه سواء في المعلومات، أو في القصور في الموارد أحيانا البشرية، وأحيانا أخرى المادية، موضحا أن الشركة الوطنية للتنظيف هي شركة مساهمة مدرجة في البورصة الكويتية.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحقيق استراتيجية الشركة تجاه المسؤولية الاجتماعية (CSR) من أجل التنمية المستدامة والتي من خلالها تهدف إلى تحفيز الإبداع والابتكار والاستفادة من مواهب الشباب الريادية الفريدة في الكويت لتوفير وتطوير منتجات وخدمات جديدة، والتي تهدف أيضا إلى إطلاق روح الابتكار والمساهمة في التنمية البشرية في الكويت وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي وتقليل معدلات البطالة ومعالجة المشاكل الاجتماعية الناجمة عنها وتحقيق التنمية المتوازنة، مضيفا أن هذا المجال به ابتكارات كثيرة وعديدة، ونحن نؤمن بأن الشباب لديه أفكار كثيرة ومتطورة.

دعم الناجحين

ولفت بوشهري إلى أن المحفظة المخصصة لهذه المشروعات لا يوجد بها رأسمال محدد، هي تتبنى الأفكار، وتقف مع الشباب أصحاب هذه الأفكار التي من الممكن أن تنجح، والفكرة التي تنجح سيتم دعمها، وإعطاء صاحبها دورة مكثفة يتعلم فيها ويصقل مواهبه حتى يتمكن من إتمام مشروعه، وكل على حسب المشروع، وكم يحتاج؟ مشيرا إلى أن المحفظة ستساعد في كل الموارد المالية فأي مبالغ يحتاج إليها المشروع ستساهم فيها الشركة بكل المبلغ حتى ينجح سواء مبالغ مالية، أو مساعدات إدارية مثل جلب العمالة أو المحاسبة.

وذكر أن الشركة تتوقع اكتشاف وتطوير منتجات وخدمات جديدة ذات صلة بخطوط أعمالها وتلك الخاصة بشركاتها التابعة، بما في ذلك مجالات إدارة النفايات جمع نفايات البلدية والتخلص منها، وإدارة النفايات البيئية، والمعالجة البيولوجية، وغيرها، إضافة إلى الزراعة وتنفيذ مسطحات المناظر الطبيعية، ومكافحة الحشرات، وخدمة غسيل الملابس، وخدمة توقيف السيارات «فالي»، وخدمات الأمن، مؤكدا أن المشروع للشباب بصفة عامة حتى الأجانب منهم إذا كان لديهم ما يخدم البلد، فنحن مستعدون لاستقبالها ودراستها، لافتا إلى أن الوقت مفتوح، وليست لدينا مشكلة، أما الآن فلدينا مواعيد للتقديم كبداية، وليس لدينا سن محددة للقبول في المشروع.

وأشار إلى أنه سيتم قبول طلبات التقديم عبر الإنترنت على العنوان التالي: kventures.io/apply، وسيتم إبلاغ مقدمي الطلبات الناجحين بحلول 5 نوفمبر المقبل، حيث يبدأ البرنامج ومدته 5 أسابيع في 12 نوفمبر 2017.

فكرة جديدة

من ناحيتها، أكدت المدير التنفيذي لشركة كويت فنتشرز سارة العتيق أن المشروع فكرته جديدة في الكويت، فالشركة الوطنية هي أول شركة خاصة تتبنى مشاريع كهذه، وهذا شيء مهم جدا، وأشعر أن الشركة لديها نية لفتح مجال استثمار لنفسها، وفي الوقت نفسه تساهم في تنمية اقتصاد البلد، وهي بذلك تعتبر من الشركات القلائل التي تقدم هذه الخدمة، وتقدم على عمل كهذا .

وهذه مسؤولية حيث إن الشركة تضع على عاتقها خدمة الاقتصاد الكويتي، مضيفة ان المشروع مفتوح لكل الجنسيات، وليس هناك التزام بالسن، فهذا يعتبر الأول من نوعه في الكويت.

خدمة البيئة

على صعيد متصل، قالت شهد دشتي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات البيئية نحن الشركة الوطنية للخدمات البيئية، ومجالنا استشارات بيئية، وتقديم خدمات بيئية، مؤكدة أن الهيئة العامة للبيئة أصدرت قوانين ومعايير جديدة للمحافظة على البيئة، ويهمنا المشروعات التي تقدم من قبل الشباب، وهل هي مشاريع تخدم البيئة؟

وأضافت أن الهيئة العامة للبيئة تسعى إلى رؤية أفكار تخدم البيئة لكي تتبناها.

وجدير بالذكر أن الشركة قد وقعت اتفاقية مع مجموعة بيركلي للأبحاث وشركة كويت فنتشرز لإدارة المشاريع لإطلاق مختبر «الابتكار»، حيث بدأت في قبول طلبات التقديم من الأحد الماضي ونستمر حتى 26 أكتوبر 2017، وستقام جلسة أسئلة وأجوبة عامة في قاعة فيلكا، فندق راديسون بلو الساعة 7 مساء بتاريخ 15 أكتوبر 2017.