أعلنت اليوم صيدليات المطوع عن رعايتها لبرنامج «مستشفى تيدي بير»، وهو برنامج عالمي يهدف إلى تخفيف توتر الأطفال ورهبتهم من زيارة الطبيب وذلك من خلال محاكاة العلاج ومتطلباته على دمية دب صغير يصحبه الأطفال لتلقي العلاج وسط بيئة تعكس أجواء المستشفيات الحقيقية.

وأقيمت فعاليات هذا البرنامج في مجمع الأفنيوز واستمرت 3 أيام، والتي شهدت حضور أكثر من 2300 طفل مع ذويهم، حيث كسر هؤلاء الأطفال رهبتهم من زيارة الطبيب وأخضعوا دببهم الصغيرة للعديد من الإجراءات الطبية مثل تصويرها بالأشعة السينية، وإجراء الفحوصات السريرية، وتوضيح أهمية الأدوية، وغيرها العديد من أساليب العلاج الأخرى.

وقد تمثلت رعاية صيدليات المطوع لهذا البرنامج من خلال إقامة جناح خاص بالصيدلية والعلامات التجارية التابعة لها وهم كل من «موستيلا» الخاصة بمنتجات الأم والطفل وحماية البشرة، و«مستر تومي» الخاصة بالفيتامينات والمكملات الغذائية، تمت فيه إقامة فعاليات طبية متنوعة كان أبرزها استضافة أربع محطات للتعريف على دور الصيدليات وطرق تركيب الأدوية والتعرف على الفرق بين الأدوية والحلويات وركن مخصص لتقديم الألعاب والهدايا وركن خاص بالتصوير، وغيرها من الأنشطة الطبية التنويرية والممتعة.

وقال مدير إدارة صيدليات المطوع في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية د.رضوان نديم محفوض: «يسعدنا في صيدليات المطوع أن نكون أول من يرعى برنامج «مستشفى تيدي بير» هذا العام وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، والذي يمثل مركز محاكاة متطورا ومجهزا تجهيزا كاملا يحاكي المستشفيات ومعداتها بشكل دقيق، مما يساعد على تقديم تجربة متميزة للأطفال.

وإننا حريصون دائما على دعم وتشجيع مثل هذه المبادرات التي من شأنها أن تعزز وعي الأطفال وتجعل زيارتهم للطبيب والمستشفى أمرا روتينيا وليس كابوسا بالنسبة لهم».

ويمنح برنامج «مستشفى تيدي بير الأطفال» فرصة إطلاق العنان لمخيلات الأطفال واستخدامها لوصف المرض أو الإصابة التي يعاني منها دمية الدب الصغير الذي يصطحبونه، والتعرف على محيط المستشفى في بيئة مرحة تثقيفية، وذلك تحت إشراف أكثر من 250 متطوعا من مركز العلوم الصحية التابع لجامعة الكويت.