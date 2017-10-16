الشركة تشارك في المؤتمر للعام الثاني على التوالي وتعزيزاً لمفهوم ريادة الأعمال

أعلنت شركة صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، رعايتها الاستراتيجية لمؤتمر تمكين الشباب الذي يطلق هذا العام دورته السادسة برعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وذلك في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري. ويفتح باب التسجيل للمشاركة في 15 أكتوبر الجاري.

وقد أقامت اللجنة المنظمة مؤتمرا صحافيا بحضور ومشاركة الرعاة، تم خلاله الإعلان عن المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، ومن بينهم باتريك بيشيتي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي السابق لشركة قوقل، ومايك تاتيرسفيلد، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة كاريبو كوفي، وسام جامبرلين، الرئيس التنفيذي للخدمات التشغيلية لمطاعم فايف قايز، وسايمون اينسلي، نائب الرئيس التنفيذي السابق لشركة نوكيا، وفكتوريا قريس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كولي كابيتال.

وتعليقا على الرعاية الاستراتيجية لمؤتمر تمكين، قال عبداللطيف الشارخ، مدير إدارة الاتصالات في شركة صناعات الغانم: «نحن متحمسون لرعاية مؤتمر تمكين الشباب وذلك لإيماننا برؤية المؤتمر لشباب الكويت وتركيزه على هموم الشباب واحتياجاتهم، فقد تمكن القائمون على المؤتمر من استضافة نخبة من القيادات الاقتصادية العالمية ورواد الأعمال الخاصة والاستفادة من خبراتهم في تمكين الشباب الكويتي».

وأضاف قائلا: «في شركة صناعات الغانم، نقوم برعاية مثل هذه الفعاليات الهامة بشكل تلقائي وطبيعي ينبع من التزامنا الاجتماعي والوطني.

نسعى بشكل متواصل لدعم الشباب والعمل على توفير فرص تعليمية وتوعوية تساهم في بناء مستقبل أفضل لهم وتجعلهم قادرين على دعم وتطوير اقتصاد الدولة ككل. نتطلع إلى مؤتمر ناجح ومثمر وملهم للشباب».

وقال رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر تمكين الشباب، علي الإبراهيم: «نتعاون للمرة الثانية مع شركة صناعات الغانم، الذين يشاركوننا هدفنا المتمثل في دعم وتمكين الشباب وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال وسط أبناء وطننا.

لعلني أنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر الى الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم عمر قتيبة الغانم، على الدعم المتواصل لما نتبناه من مبادرات. نعمل معا بشكل وثيق مع القطاع الخاص بالكويت، وهذا الأمر هو الذي ساهم بشكل كبير في نجاحنا واستمراريتنا. ونتطلع للمزيد من سبل التعاون مع صناعات الغانم في السنوات المقبلة».

تلتقي صناعات الغانم مع مؤتمر تمكين في الاهتمام بقضايا المسؤولية الاجتماعية حيث تلتزم الشركة بالعطاء للمجتمع وذلك عن طريق تمكين المحتاجين، ودعم التعليم، وتشجيع ريادة الأعمال.