أعلن بنك الكويت الدولي مؤخرا دعمه ورعايته لكل أنشطة جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان، وذلك طوال شهر أكتوبر الجاري. وتأتي هذه الرعاية في إطار حملة البنك التوعوية حول سرطان الثدي، إلى جانب دوره الاجتماعي والشراكة الاستراتيجية التي تربطه مع جمعية السدرة منذ سنوات.

وقد شمل هذا الدعم رعاية مجموعة من المحاضرات الطبية التوعوية التي تقدمها جمعية السدرة لتعريف السيدات بضرورة الفحص المبكر وطرق الوقاية من سرطان الثدي، ومنها محاضرات أقيمت في مقر الجمعية وأخرى في جامعة الكويت، بالإضافة إلى المشاركة في فعالية ديوان المحاسبة وتلفزيون الكويت، وغيرها من الفعاليات التي تهتم بهذه القضية.

بهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «باعتبار أن الدولي بنكا وطنيا رائدا، فإنه يظهر دائما اهتمامه الكبير بالمشاركة في مختلف الفعاليات التي تهم وتمس جميع شرائح المجتمع، وفي مقدمتها الصحية. كما يسعى البنك باستمرار الى رفع الوعي بأهمية الفحص والكشف المبكر للوقاية من أمراض متعددة، وذلك من خلال رعاية وتنظيم العديد من الندوات والحملات التوعوية الهادفة».

كما أشار ناجيا إلى أن اهتمام الدولي بالجانب الصحي والتوعوي يأتي انسجاما مع سياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وواجباته الإنسانية، منوها في الوقت ذاته إلى سجل البنك الحافل بالأنشطة والمبادرات الهادفة لدعم ورعاية القطاع الصحي الذي له صلة وثيقة بحياة كل أفراد المجتمع الكويتي.