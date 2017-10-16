حنان دشتي: أكثر من 14 عاماً من الريادة كللت مسيرة المركز بالنجاح

قالت حنان دشتي خبيرة التجميل والمدير العام لشركة «صالون ومعهد حنان دشتي» التي تعد اول امرأة كويتية وخليجية تبتكر ماركة تجميل كعلامة تجارية مسجلة تحمل اول حرفين من اسمها (HD) «اننا في شركتنا نحرص على المشاركة في مثل هذه المعارض التي تساهم بشكل كبير في جذب شرائح من سيدات المجتمع خاصة المرأة الكويتية التي تتابع بذكاء وتمتلك حسا عاليا وذوقا رفيعا ومتجددا على الدوام تجاه الجديد في عالم المكياج والأزياء والموضة، بالشكل الذي يلبي احتياجات المرأة ورغبات كل امرأة عاشقة للتميز الجمالي».

وأشارت دشتي الى ان معرض العطور وأدوات التجميل يشهد اقبال محبي ماركتها من جميع دول الخليج وأن مشاركتها هذا العام توسعت لتشمل اجنحة بمنصات عرض مميزة لها في قاعتي 6 و8 بأرض المعارض.

وشددت دشتي على الدور الريادي الذي تلعبه شركتها وبصفتها صاحبة رؤية مستقبلية متطورة قائلة انها قامت بتحديث فكرة ترفيهية للأمهات وأطفالهن هذا العام بتجهيز وتخصيص قاعة سيرك تعرض فيها منتجات المكياج مع مسرح ترفيهي متكامل يقدم عروضا ترفيهية، بالإضافة الى كوكبة من عروض الأزياء اليومية لفساتين الاعراس الراقية من الإتيليهات التي تخدم حاجات العروس، لافتة الى انه بإمكان زوارها الكرام الاستمتاع والتسوق في ان واحد في قاعة 8 مع أطفالهم.

وأشارت دشتي الى انه سيكون هناك العديد من الورش التدريبية (التوتوريال) للمكياج المباشر الذي يشرح فيه استخدام منتجاتها للمتدربين، مضيفة انها دوما تبحث عن احتياجات المرأة وتميزها كونها اول عربية كويتية قامت بتصميم ستريتنر كهربائي باسمها مزود بشاحن (USB)، ليصبح منتجا متنقلا في حقيبتها اليومية.

كما انها اكتسحت هذا العام أفضل مبيعات لكريم الأساس بشهادة معظم خبيرات التجميل الذي انفرد بانه يناسب أجواء المرأة الخليجية كونه مقاوما للتأكسد وأشعة الشمس الحارة في منطقتنا الصحراوية.

واختتمت دشتي حديثها بدعوة الجمهور الكريم الى زيارة جناح الشركة بالصالة 8 ومدخل قاعة 6 للاطلاع على آخر ما استجد من أرقى وأحدث ألوان الموضة في عالم مستحضرات التجميل والمفاجآت الأخرى في ظل العروض التنافسية حيث هناك العديد من الهدايا بانتظار حضورنا الكرام.