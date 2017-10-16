أسعار مميزة لحفلات زفاف السيدات والرجال واستقبال الرجال بالخيمة الملكية



بمناسبة مرور 15 عاما على افتتاحه، أطلق منتجع هيلتون الكويت عروضا حصرية لإقامة الأعراس على أعلى مستوى من الرفاهية والخدمات المميزة، وهي فرصة ذهبية للعرسان الراغبين في التمتع بليلة العمر والحصول على العديد من المزايا والخصومات التي لا تضاهى.

وتشمل عروض المنتجع الخاصة أسعارا مميزة لحفلات زفاف السيدات والرجال، وسعرا خاصا لحفلات استقبال الرجال بالخيمة الملكية عند حجز حفل زفاف للسيدات بقاعة الدرة، مع إقامة لمدة ليلتين في الفيلا الملكية ملحق بها مسبح خاص شاملة وجبة الإفطار. كما يقدم المنتجع مزايا أخرى منها إقامة مجانية لمدة ليلة واحدة في شاليه للاحتفال بالذكرى الأولى للزفاف.

وحرصا من منتجع هيلتون الكويت على جعل حفل الزفاف علامة فارقة في حياة كل عروسين، سيشمل العرض خصومات هائلة على تجهيزات الأعراس مقدمة من «سوبر برايد» لتجهيزات وإدارة الأفراح، وخصومات على باقات العروس والمعرس مقدمة من «هيربل سبا» وخصومات أخرى على باقة العروس مقدمة من «صالون ليدي لاونج» - فرع هيلتون المنقف.

ويتميز منتجع هيلتون الكويت بتنوع مرافقه لتناسب مختلف حفلات الزفاف، وعلى رأسها قاعة الدرة الفاخرة المثالية لاستقبال الحفلات الكبرى، بمساحة إجمالية تتجاوز 1100 متر مربع مجهزة بأفضل التقنيات السمعية والمرئية، وتتسع لأكثر من 800 ضيف، وتتميز قاعة الدرة بوجود ردهة خاصة لاستقبال الضيوف ومدخل خاص، ومواقف سيارات شاسعة حول الفندق، بالإضافة إلى ديوانيتين مخصصتين لاستقبال واستراحة كبار الضيوف.

في هذا السياق، قال زياد طنطاوي، مدير عام المنتجع: «يقدم منتجع هيلتون الكويت للعرسان أفضل العروض لليلة لا تنسى بحق، وباعتبار أن حفلات الزفاف من أجمل الليالي والمناسبات التي تمر على كل من يشارك فيها، نسعى في منتجع هيلتون الكويت لجعل هذه الليلة أكثر تميزا وخصوصية مع كل ما نقدمه من عروض وخدمات وخصومات».

بإمكان كل عروسين الاستفادة من هذا العرض والحجز قبل 15 ديسمبر 2017، ويطبق هذا العرض على الأعراس المقامة خلال 2017 حتى نهاية عام 2018.

للحجز والاستفسار اتصل على 22256222 أو 99143949.