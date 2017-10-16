كانت المناسبة الحدث المفعمة بالتألق حصرية بامتياز، وبناء على دعوات موجهة بشكل خاص. حدث ذلك في العاشر من أكتوبر في مركز التسوق 360 في الكويت، أما الحضور فقد تشكل من أبرز العملاء وأشهر المدونين في المنطقة بالإضافة إلى الشخصيات صاحبة التأثير في المجتمع الكويتي بهذا المجال وممثلي وسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي.

المناسبة.. أمسية فخمة ارتأتها جيجر- لوكولتر وشريكها في الكويت – بهبهاني – ليحتفلا معا بإعادة افتتاح بوتيك جيجر- لوكولتر الذي تم تجديده وفقا للديكور المعتمد الجديد الأنيق بامتياز، في الطابق الأرضي من مركز التسوق 360.

في معرض ترحيبه بالضيوف صرح مارك دو بانافيو مدير جيجر- لوكولتر قائلا: «إنه لمن دواعي سرورنا أن ينضم إلينا عملاؤنا المميزون والذين يكنون لنا طيب أمنياتهم بالنجاح والازدهار في هذه اللحظات الاحتفالية المهمة حيث يعاد افتتاح بوتيك جيجر- لوكولتر الذي تم تجديده في المركز التجاري 360.

إن حضوركم والدعم الذي تقدمونه لنا في هذه الأمسية والمناسبة لا يقدران بثمن، ويسهمان مساهمة كبيرة في استمرار تطوير وتنمية وجود شركتنا في هذه المنطقة».

في السياق نفسه، قال عبد المحسن بهبهاني، مدير مجموعة بهبهاني الذي قام بقص الشريط الاحتفالي مع كبار ممثلي شركة جيجر- لوكولتر: «كشركاء لجيجر- لوكولتر في الكويت، لطالما كنا فخورين بدعمنا وتشجيعنا لهذه العلامة التجارية. إن هذا البوتيك الذي تم تجديده مؤخرا عبارة عن فرصة لاستحضار معايير جيجر- لوكولتر في التميز بصناعة الساعات إلى موقع آخر في الكويت، وذلك ما يبعث السرور بامتياز في قلوب زبائننا المخلصين. إننا نتطلع إلى مواصلة النمو والتطور في المستقبل».

وخلال هذه الأمسية، وأثناء قيام ساعاتي حرفي من جيجر- لوكولتر باستعراض الحركات (الآليات) المعقدة لساعات جيجر- لوكولتر، قام الضيوف بمشاهدة المكان الذي تم تجديده، وبالتعبير عن إعجابهم بالتصميم الداخلي الذي يعطي انطباعا بالراحة ويشكل دعوة أنيقة لاستكشافه، وتقديرهم له، كما كان بإمكانهم معاينة مجموعة رائعة من منتجات جيجر- لوكولتر عن قرب، تلك الإبداعات التي يعتبر كل واحد منها خير مثال على الحرفية الأسطورية التي تتمتع بها جيجر- لوكولتر وعلى صميم التقاليد السويسرية في صناعة الساعات.

ويتميز الديكور الجديد الذي تم تجديد البوتيك وفقا له بلمسات فاخرة بامتياز وألوان رصينة وأداء ختامي راق، بالإضافة إلى مناطق بإنارة لطيفة رقيقة تخلق جوا يمنح شعورا بالترحاب والراحة والأناقة والحصرية.

وقد تم اختيار مجموعة واسعة من أشهر الساعات لعرضها في الأماكن المخصصة مع تسليط الأضواء على الموديلات الجديدة لسنة 2017 والتي تم الكشف عنها خلال معرض الصالون الدولي للساعات الفاخرة في جنيف.

مصنع جيجر- لوكولتر

ومنذ تأسيسها، لم تتوقف جيجر- لوكولتر عن إضفاء البهجة على حياة عشاق الأشياء الجميلة ومفاجأتهم. وفي تناغم مع روح الإبداع التي رسخها المؤسس أنطوان لوكولتر منذ العام 1833، يوحد حرفيو المصنع مواهبهم وخبراتهم لابتكار مجموعات من الساعات تتصدر صناعة الساعات تقنيا وفنيا: ريفيرسو، ماستر، راندي فو، ديومتر، جيوفيزيك وآتموس - إن هذا الإرث الثري الذي بنته الدار العريقة على مدى قرون من السنين، هو بمنزلة مصدر مستمر لاينضب للإلهام في سعيها الدؤوب نحو التميز والإتقان.

في أعقاب العديد من الموديلات الأسطورية، شهد القرن الحادي والعشرون ظهور مجموعتي هيبريس ميكانيكا ™ وهيبريس أرتيستيكا ™. تعتبر هذه القطع النادرة مدهشة بقدر ما هي راقية ومتطورة، ومرة أخرى تشهد على الشغف الخلاق الذي يتمتع به الأشخاص الذين يعملون في وئام تحت سقفها، وقد انحدر بعضهم من عائلات ممتدة من صناع الساعات.

وبالنسبة لجيجر- لوكولتر فإن العام 2017 عبارة عن فرصة سانحة للكشف عن كنوز من الجمال المذهل في عالم صناعة الساعات التي تتجسد في مجموعاتنا الرمزية الأربع: راندي فو وريفيرسو وجيوفيزيك بالإضافة إلى هيبريس أرتيستيكا ™.

وبعد الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والثمانين لساعة ريفيرسو في العام 2016، جاء الوقت ليرتقي المصنع بخط جديد من مجموعة راندي فو إلى قمة الساعات النسائية، ولتسليط الضوء على جوهر ريفيرسو كلاسيك وهامش الحرية الأكبر الذي يتمتع به من خلال الحركة الأوتوماتيكية التي تجسد بشكل مثالي فلسفة الفن الزخرفي – آرت ديكو، ومتابعة للسعي نحو التجديد المستمر لأسطورة ساعة جيوفيزيك وعرض الوقت بجماله الغامض، بالإضافة إلى ابتكار ساعات فريدة بإصدارات محدودة تنضم إلى مجموعة هيبريس أرتيستيكا ™.www.jaeger-lecoultre.com