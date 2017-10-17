بازيد: منتجاتنا تصنَّع وفق أفضل ظروف الجودة العالمية وهناك مفاجآت لعملائنا

عظيمة: أدخلنا 6 وكالات عطور عالمية جديدة حصرياً





أعلنت شركة «عرب ليمتد جروب» رعايتها الذهبية لمعرض الخريف للعطور، الذي سيقام على أرض المعارض الدولية بمشرف في الفترة من 25 أكتوبر الجاري الى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة حشد من شركات العطور ووكلاء أكبر الماركات العالمية.



وفي هذا الصدد، أعلن مدير عام شركة «عرب ليمتد جروب» هيبة بازيد أن رعايتهم لمعرض العطور وأدوات التجميل تأتي اهتماما منهم بأهمية هذا الحدث، وأننا الشركة الوحيدة الخاصة بمنتجات التجميل والعناية بالبشرة المشاركين في صالة 6.



ونهدف الى إطلاع عملائنا على الجديد في عالم التجميل، من خلال شركة «Fair & White» الفرنسية و«KLAPP» الألمانية.



كما أعرب هيبة بازيد عن فخره بتتويج مسيرة شركته من خلال انتشار منتجاتها، ولاسيما أن شركتنا مسجلة بوزارة الصحة رسميا وجميع منتجاتنا خاضعة لفحوصات مختبرات وموافقة الوزارة ومختبرة في أكبر معامل ومختبرات أوروبا وفق جاهزية متكاملة، حيث تجمع منتجاتنا وتصنع وفق أفضل ظروف الجودة العالمية من ناحية توافقها مع بشرة الإنسان، ما أهلها لأن تحوز شهادات الجودة العالمية في هذا المجال، لتكتسب سمعة طيبة وقبولا وانتشارا في جميع الأسواق والصيدليات محليا وإقليميا والتي كانت سببا في استمراريتها بقوة في هذه الأسواق.



وحول الجديد، أعرب د.أشرف شريف مدير قسم التجميل بالشركة عن توافر المنتجات الجديدة من ماركة «KLAPP» الألمانية ذات المكونات العالية الخاصة بكل متطلبات البشرة والخاضعة لاختبارات التحسس، وخالية من المواد الحافظة «Paraben free» والحائزة شهادة الآيزو وشهادة جائزة الجمال بأوروبا.

واضاف د.أشرف أن هذا المنتج متوافر في 40 دولة حول العالم وهو من أعلى المبيعات في هذه الدول لما تحتويه من احتياجات البشرة من سيرم لشد البشرة إضافة الى كريم العلاج بالخلايا الجذعية وأحدث كريم لعلاج تجاعيد الوجه والرقبة دون آثار جانبية، إضافة إلى توفر منتجات تكثيف الرموش والحاجب من أفضل ما أنتجته المختبرات الأميركية، ومنتجاتنا الخاصة ومنها رابيد لاش Rapid Lash وهو سيرم لتكثيف وتطويل الرموش وآمن وطبيعي 100% ومنه أيضا رابيد براو Rapid Brow وهو سيرم لملء فراغات وإنبات الحواجب ويعطي الشعر سماكة أكثر، وأخيرا رابيد هير Rapid Hair وهو سيرم لإعادة إنبات الشعر وملء الفراغات بتقنية النانو تكنولوجي.

من جانبه، أكد مدير مبيعات العطور بالشركة مجدي عظيمة أن مجموعة عرب ليمتد جروب أسست قسما خاصا بالعطورات، اضافة الى قسم مستحضرات التجميل لديها، وحصلت حصريا على عدد من الوكالات العالمية الجديدة للعطور، والتي تشكل بداية تفعيل انطلاق قسم العطور الجديد بشركة عرب ليمتد جروب في السوق، حيث طرحت باكورة عطورها من إنتاج ألمانيا، عطر ماربرت MARBERT الشهير الحائز أعلى مبيعات في الخليج وعطره النسائي الجديد لأول مرة تطرح عطرا حريميا وهو احدث صيحة في مجال العطور للشركات الألمانية ومن الزهور الطبيعية، اضافة الى العطر الأميركي عطر جوديث، JUDITH LEIBER ROS الأميركي، وهو مزيج من العطور الأوروبية والزهور الطبيعية، كما طرحت الشركة عطر جوديث OUD بمكونات تشمل العود الأصيل، الإضافة الى مفاجأة السوق الكويتي المتمثلة بعطر آدم ليفين ADAM LEVINE نجم البرنامج الأميركي الشهير «The Voice»، وهو من عطرين للرجال والنساء.



وأشار عظيمة الى أن سر نجاحنا يكمن في خبرتنا العريقة في هذا المجال، والتي تم خلالها بناء جسر من الثقة العالية والمتبادلة مع جمهورنا، الأمر الذي كان له دور كبير في انتشارنا بثقته بمنتجاتنا الآمنة طبيا والوصول إلى المكانة الراقية التي وصلنا إليها في الأسواق، منوها الى انه في ظل حجم المنافسة الكبيرة بين الشركات إلا أن البقاء يبقى للأفضل.



واختتم عظيمة حديثه داعيا الجمهور الكريم الى زيارة جناحي الشركة بالصالة رقمي 6 و8 بالمعرض للاطلاع على تشكيلاتنا الرائعة بأسعار تنافسية، حيث هناك العديد من المفاجآت من الهدايا والخصومات بانتظار جمهورنا الكريم بمناسبة مرور 15 عاما من النجاح والازدهار على تأسيس الشركة، منوها الى توافر خبيرات التجميل والبشرة لتقديم الاستشارة والخدمة ومساعدة الجميع باختيار الكريمات والعلاجات المناسبة للجسم والوجه أو الشعر أو مواد التخسيس وغيرها من العطور.