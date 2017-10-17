اكتشف أقوى عروض روائع جنيف للساعات 39 فرصة لربح IPHONE لدى فرع جنيف جاليري بوليفارد مول 39 مع فرصة ربح 3 أجهزة IPHONE للربح أسبوعيا، وذلك مع موسم جديد تتهيأ لاستقباله روائع جنيف للساعات باستعداد مميز، لتقدم أقوى العروض ابتداء من 1 الجاري حتى 31 ديسمبر المقبل لزبائنها، فمقابل كل 100 دينار من مشترياتك فرصة لربح IPHONE من شركة روائع جنيف للساعات التي تحرص دائما على تقديم كل ما هو جديد في عالم الساعات والمجوهرات.

الجدير بالذكر أن الديكور الداخلي لفرعنا الجديد في البوليفارد مول جاء مواكبا للتغييرات التي أجرتها الشركة أخيرا على أسلوب العرض، إذ أصبح لكل ماركة قسم خاص فيه من روح الماركة ما يدل عليها، وما يساعد العملاء في العثور على ما يرغبون في اقتنائه من الماركات ساعات عالمية. ويعد فرع البوليفارد مول أكبر متاجر شركة روائع جنيف للساعات حيث يوجد لدينا بفرع البوليفارد مول 37 ماركة عالمية في عالم الساعات والمجوهرات.

«روائع جنيف للساعات» تقدم لزبائنها الكرام مجموعة من الماركات الجديدة التي احتضنتها مؤخرا لتطرحا لأول مرة في الكويت وحصريا في معرضها الجديد والذي يعد اكبر معرض من معارضها العشرين المنتشرة بأرجاء الكويت الحبيبة.

للاستفادة من العروض المميزة لذا ترحب بكم شركة روائع جنيف جميع العملاء لزيارة فرع البوليفارد مول للتمتع بأقوى العروض ورؤية المزيد من الموديلات الحديثة لأرقى الساعات.وتقدم «روائع جنيف» أحدث تشكيلاتها النسائية على الإطلاق من تحف BENTLEY والتي تم استلهامها من ثقافة وتقليد المحكمة الملكية الأوروبية وتم ترجمتها لواقع عبر نخبة مميزة من مصممي دار Bentley المبدعين في تصميم أفضل التصاميم النسائية التي تناسب معظم الأعمار وكل الأذواق المتنوعة لتجعلك أميرة متوجة على عرش الأناقة. وأهم ما يميز التشكيلة صناعتها من أنقى أنواع المعادن إضافة إلى الإطار الفضي الأنيق والمزخرف بالألماس ليعطي مظهرا أنيقا وجذابا. وتعتبر تشكيلة ساعات Bentley مجموعة أنيقة ومميزة منها المرصع بالماس مع اللون النحاسي والذهبي مع الفضي والفضي لترضي كل الأذواق وتناسب جميع الأعمار من النساء الراغبات في انتقاء كل مميز وفريد. شركه روائع جنيف حريصة دائما على ان تقدم كل أخاذ وفريد لزبائنها الكرام حتى يتألقوا ويكونوا في أبهى زي مع أجمل إطلالة تواكب العصر وتجعلك سيدتي محط الأنظار من كل قريب وبعيد. وللتعرف عن أحدث العروض والتشكيلات الجديدة البراقة عن قرب أكثر باستطاعتك زيارة أحد فروع روائع جنيف للساعات خاصة فرع البوليفارد وفرع المنار.