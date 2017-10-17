أطلقت هوم سنتر، أكبر سلسلة لمتاجر الأثاث والمستلزمات المنزلية في الشرق الأوسط، كتالوجها الجديد المنتظر، ويتميز الكتالوج المؤلف من 104 صفحات بمجموعة واسعة من الأفكار والاتجاهات الجديدة، ويحقق وعد هوم سنتر المتمثل بتقديم أفكار ملهمة لمنازل جميلة تمكن العملاء من تحقيق المتعة أثناء تجهيز المنازل.



وتم تصميم هذا الكتالوج لاجتذاب قاعدة العملاء المتنوعة لهوم سنتر، ويوفر مجموعة من الأثاث والإكسسوارات المنزلية النابضة بالحياة والمناسبة للعيش وتناول الطعام والاسترخاء واللعب، حيث يلبي الكتالوج احتياجات الجميع من حيث التصميم والميزانية، ما يساعد العملاء في بناء مساحاتهم الخاصة بهم.



ويتناول الكتالوج الذي يضم أكثر من 1100 منتج جديد 3 مواضيع رئيسية مستوحاة من الطبيعة ومفهوم Sojourn الهندي، وGeomatrix، بحيث تعزز الانسجام والتناغم في المنازل.



وتتميز مجموعتا «سبرينغفيلد» و«ليكسينغتون» باستلهام الأماكن الخارجية والطبيعية داخل المنازل، في حين تتميز مجموعة Geomatrix’s Mystique برسوماتها المؤثرة وتصاميمها المستقبلية العصرية على خلفية أحادية اللون.

وتشمل العروض 6 حلول نموذجية، مثل أسرة «ستيلر»، ووحدات تخزين «سبازيو»، وخزانة «إنفينيتي» وغرف نوم «برادلي»، وأرائك وأثاث «إترنو» و«كيديت» المصممة داخليا، والتي تناسب تماما شخصيات العملاء ومنازلهم.

وتؤكد هوم سنتر التزامها بتقديم القيمة والتوفير، حيث تقدم لعملائها ضمانا لمدة 5 سنوات عند شراء الأثاث، ولمدة سنتين عند شراء الإكسسوارات المنزلية، كما يعزز الكتالوج الجديد تركيز العلامة التجارية على المتانة والمواد ذات المصادر الدولية والمزايا الخاصة التي تضمن أن يكون المنتج الأفضل ضمن فئته.

كما قامت هوم سنتر هذا العام بتعزيز تواصلها مع العملاء على منصاتها الرقمية، حيث توفر نسخة رقمية من الكتالوج يمكن اقتناؤها عبر الإنترنت، ويضم الكتالوج عناصر تفاعلية وتصميما متنقلا سريع الاستجابة، وعددا من الفيديوهات الغنية بالمعلومات. وسيكون الكتالوج متاحا عبر جميع متاجر هوم سنتر، فضلا عن تطبيقات الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني.