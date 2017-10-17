تحت رعاية وزارة التربية انطلقت مسابقة الرسم للطلبة التي تنظمها جريدة «كويت تايمز» بالتعاون مع السفارة الكندية لدى الكويت تحت شعار احتفالات كندا # 150 عاما، والهدف من المسابقة ان يتعرف الطلاب على تراث وثقافات وحضارات الدول الأخرى، وجاء شعار مسابقة الرسم بمناسبة احتفال كندا بمرور 150 عاما على إنشاء الاتحاد الفيدرالي الكندي، وقد شارك حتى الآن اكثر من 6 آلاف طالب وطالبة من سن 6 سنوات حتى 18 سنة وبمشاركة أكثر من 60 مدرسة حكومية وثنائية اللغة ومدارس هندية وباكستانية ومدارس اميركية وانجليزية، بالإضافة الى طلاب وطالبات من المدارس الخاصة.

والهدف من المسابقة ان يعبر الطلاب عن مشاعرهم ومعرفتهم عن الطبيعة الجميلة والتقدم والتراث الحضاري والعادات والاحتفالات التي اقيمت بمناسبة 150 عاما على إنشاء الاتحاد الفيدرالي الكندي عبر رسوماتهم سواء بالألوان المائية او الشمعية أو أي مواد تمكنهم من الإبداع في رسم صورة عن كندا، وتنمية وتطوير التفاهم بين الثقافات عن طريق التعلم والاستفادة من ثقافة الطالب ومن ثقافة الآخرين واكتساب الخبرات والمهارات المتدرجة التي تتلاءم مع أعمار الطلاب ومستوياتهم وربطهم ببيئتهم والسير بالثقافة الفنية في مجالات تراثنا الفني والشعبي، وتأكيد ذاتية الطلاب وإتاحة الفرص للتعبير عن انفعالاتهم ومشاعرهم وتكوين شخصيتهم مع نمو الإحساس والإدراك، بالإضافة الى تنمية الإحساس والإدراك الفني، وعلى هذا يكون الرسم أداة مناسبة لإقامة الحوار وتحقيق التواصل مع كل الأشخاص على حد سواء حتى أولئك الذين لا يجيدون الرسم.

وسيقوم الطلاب خلال المسابقة بالتعبير عما تحتويه دولة كندا من أماكن رائعة، فهي من أكثر البلاد اتساعا ومليئة بالجبال الشاهقة والسواحل الخلابة والغابات الكثيفة والأراضي الخضراء، والحيوانات البرية والبحرية الجميلة، كما تتميز كندا بأنها مزيج من العديد من الثقافات المتنوعة نظرا لتنوع سكانها، وهي ثاني اكبر دولة في العالم وهي أرض الجمال لا مثيل لها فيه الحياة البرية المترامية وغير محدودة وموارد لا حدود لها، حيث لا تتجاوز جغرافيتها الا تاريخها الفني الغني وتنوع شعبها وتقاليدها الديموقراطية.

ونشأت كندا في الأساس على تشجيع التنوع العرقي والتعددية الثقافية، ويلاحظ الوافد إلى كندا أن المنتمين إلى تلك الثقافات المختلفة يتعايشون فيما بينهم في سلام وأمان، تسود فيما بينهم علاقات الاحترام المتبادل والمودة في مختلف المدن والمناطق الكندية، وينتج عن هذه التعددية الحضارية والثقافية توافر أصناف كثيرة من المأكولات الشهية والمتنوعة كتنوع شعبها.

وتقام المسابقة برعاية الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك» وشركة صناعات الكيماويات البترولية وكلية الجونكوين الكندية الكويت، وشركة إيبلا لاستشارات الكمبيوتر، وشركة إس إن سي لافالين، وطيران لوفتهانزا، والطيران الكندي، ويستضيف حفل الختام فندق فورسيزونز الكويت في ابراج الشايع.

ضع كندا في مخيلتك وعبر عنها من خلال رسم لوحتك بالطريقة والأسلوب الذي تجده مناسبا، وبدأت المسابقة من 8 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 9 نوفمبر المقبل، وهي مفتوحة للطلبة من جميع المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والعربية والمدارس الخاصة والأجنبية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.

وستقدم «كويت تايمز» اوراق الرسم للمدارس التي ترغب في المشاركة وعند انتهاء مدة المسابقة ترسل الرسومات لجريدة كويت تايمز، حيث تقوم لجنة التحكيم والمكونة من محكمين متخصصين باختيار أفضل الرسومات، وسيتم اختيار 10 فائزين من كل مرحلة عمرية، علما بأن المسابقة مفتوحة للطلاب والطالبات كما يلي: المدارس الابتدائية (6-8 سنوات) والمدارس المتوسطة (9-11 سنة) ومن (12- 14 سنة) ومدارس الثانوية (من 15 سنة وما فوق)، بالإضافة إلى مشاركة مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، ولمن يرغب في المشاركة عليه تعبئة استمارة المشاركة المرفقة وارسالها لجريدة الكويت تايمز او ارسالها مع مندوبكم لتسلم اوراق الرسم الخاصة بالمسابقة من الجريدة مباشرة، وسيتم منح جوائز قيمة للعشرة الأوائل الفائزين من كل مرحلة.