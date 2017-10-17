خصم 30% على فحص سرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى السيف

مشاهير التواصل الاجتماعي يشاركون في الحملة





أعلنت شركة Ooredoo عن انطلاق حملتها للتوعية بسرطان الثدي تحت عنوان «15 دقيقة» والتي تبين للنساء أن مدة الفحص لا يستغرق الا ربع ساعة ويأتي بمنافع كثيرة، وهذه الحملة تسلط الضوء على أهمية الفحوصات المنتظمة للنساء للكشف المبكر عن المرض، الذي يعد أكثر انواع السرطان شيوعا بين النساء في الكويت.

وتأتي هذه الحملة امتدادا لالتزام الشركة بدعم وتمكين المرأة، وستقدم Ooredoo بالتعاون من مستشفى السيف خصما 30% حتى نهاية العام على فحوصات سرطان الثدي السنوية.

وتعليقا على هذه المبادرة، يقول مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي لدى شركة Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب: «تؤمن Ooredoo بأهمية التوعية ضد مرض سرطان الثدي ودعم المبادرات التي تأتي ضمن هذا الإطار، وأيضا تسعى وراء إثراء حياة المرأة بشكل عام حيث ان المرأة تشكل جزءا أساسيا من المجتمع». وأضاف الأيوب: «نفتخر بالتعاون مع مستشفى السيف واذي يعتبر من أهم المستشفيات في الكويت لتقديم أفضل الخدمات الصحية المزودة بأحدث التقنيات للنساء ويسرنا التعاون مع العديد من المؤسسات والوجهات التي تدعم مجتمعنا». وشدد الايوب على أن النساء هن أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا ويشكلن 50% من المجتمع وأهم من ذلك هن الأقرب إلى قلوبنا».

وتعتبر الشاشة على واجهة المقر الرئيسي لشركة Ooredoo والكائنة في مدينة الكويت من أكثر الشاشات تطورا في الكويت وتستخدم للاعلان عن العديد من الانشطة المختلفة طوال العام. تم تغيير لون المبنى الى اللون الوردي تضامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.

قدمت Ooredoo اعلانا خاصا لبرامج التواصل الاجتماعي عن الحملة بمشاركة مقدمة البرامج حصة اللوغاني والناشطة الاجتماعية بشاير الشيباني. ويظهر الاعلان مدى بساطة وقصر فترة الفحص السنوي لسرطان الثدي، وسيعرض على جميع قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ«Ooredoo» وهي «تويتر» و «اليوتيوب» و«الانستغرام».

وتعتبر هذه الحملة احدى مبادرات Ooredoo تجاه المجتمع من خلال برنامجها السنوي واستراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية.