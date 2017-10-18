القطاع الطبي في تطور مستمر ولا بد من مواكبة هذه التطورات

عقد المؤتمرات كفيل بتحسين المهارات والتوصل إلى أفضل النتائج الطبية لمختلف الأمراض مواصلة لدعمهما للقطاع الطبي ومواكبة آخر التطورات في هذا المجال، أعلنت اليوم شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية وشركة صفوان للأجهزة والمعدات الطبية التابعة لها، عن رعايتهما للمؤتمر الأول لقيادة منظمات الرعاية الصحيةLeading Healthcare Organizations Conference LHCO والذي جمع نخبة من الرواد العاملين في المجال الطبي للحديث عن آخر التطورات الطبية والقضايا المتعلقة بالقطاع الصحي وكيفية تطويره.

وأقيم المؤتمر في قاعة الدرة في فندق هيلتون يوم 16 أكتوبر الجاري، حيث شهد حضورا كثيفا من الأطباء والخبراء والمتخصصين في الرعاية الصحية من مختلف المؤسسات الطبية حول العالم، الذين ناقشوا العديد من القضايا والتحديات الطبية مع التركيز على أحدث الرؤى والاستراتيجيات والاتجاهات التطويرية العالمية التي من شأنها أن تزيد من فعالية العلاجات وتوصل إلى أنجح النتائج الطبية من خلال اتباع أفضل الممارسات.

وتخلل المؤتمر الأول لقيادة منظمات الرعاية الصحية LHCO، المعتمد من قبل كل من التعليم الطبي المستمر CME، والتطوير المهني المستمر CPD، كلمات لمتحدثين من منظمات رعاية صحية عالمية، من بينهم مؤلف كتاب «هيلث كير بيوند ريفورم» Healthcare Beyond Reform جوي فلاور، ومدير البرامج في معهد الريادة في البحرين RCSI، د.مايكل شانون، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة «أتش تو أس بارك» H2SPARK هيثر هانسيز، والأستاذة في الممارسة العامة والتعليم الطبي في كلية الطب في جامعة دندي - بريطانيا Dundee ميري سكوت.

وتمثلت رعاية الشركة للمؤتمر من خلال إقامة جانب مخصص لها تم فيه تقديم المشورات في الرعاية الصحية بالإضافة إلى توزيع منشورات طبية على الحاضرين.

وفي اليوم التالي من المؤتمر، شاركت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية في ورشة عمل ليوم واحد أقامها د.مايكل شانون بعنوان «الكفاءات الأساسية لقادة الرعاية الصحية في المستقبل - الفرص والتحديات»، حيث ناقش أساليب القيادة الصحية الفعالة في المنظمات.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «علي عبدالوهاب المطوع التجارية» فيصل علي المطوع: «لطالما ساهمنا في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية خلال الخمسين عاما الماضية في نهضة القطاع الطبي في الكويت، وها نحن اليوم نستكمل هذه المسيرة ونخطو خطوة فارقة من خلال مشاركتنا في المؤتمر الأول لقيادة منظمات الرعاية الصحية LHCO، حيث يشرفنا أن نتواجد بين هذه النخبة من الرواد في قطاع الرعاية الصحية حول العالم وأن نتبادل وإياهم المعرفة والخبرات والنظريات الطبية».

وأضاف: «ان القطاع الطبي في تطور مستمر، ولا بد من مواكبة هذه التطورات من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات الكفيلة بتحسين المهارات والتوصل إلى أفضل الممارسات والنتائج الطبية الفعالة لمختلف الأمراض والحل الفوري لمختلف التحديات.

لذا أتوجه بجزيل الشكر للقائمين على هذا المؤتمر وأتمنى أن تلقى نتائجه الإيجابية بظلالها على القطاع الطبي في العالم عموما وفي الكويت بشكل خاص».

يذكر أن شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية قد ساهمت في نهضة القطاع الطبي في الكويت على مدار الخمسين عاما الماضية، وهي اليوم شركة رائدة في مجال توزيع المستحضرات الصيدلانية والأدوية العلاجية والمواد الطبية والعلامات التجارية العالمية ذات الجودة العالية مثل «روش»، و«بيوترونيك»، و«بيوديرما»، و«نوكس»، و«تاكيدا»، و«كودالي» وغيرها، وهي مورد رئيسي لوزارة الصحة والمستشفيات والصيدليات في الكويت.

وتكتسب الشركة اليوم ثقة ورضا الأطباء والمرضى والمستهلكين لما تقدمه من منتجات دوائية وصيدلانية ذات جودة عالية، ولحرصها على تشجيع الكفاءات الوطنية في المجال الطبي والصيدلي ودعم الخريجين الجدد للانخراط في البيئة العملية وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم لخدمة مجتمعهم.