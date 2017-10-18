قامت شركة صناعة الكيماويات البترولية بتكريم المعلمين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم والذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، وذلك تقديرا للدور الذي يقوم به المعلم في تنشئة الأجيال وتأكيدا على مسؤوليتها الاجتماعية التي تنتهجها تجاه المجتمع المحلي.

وقامت دائرة الاتصال والخدمات في الشركة، ممثلة بالزملاء جاسم الخضر وسالي الخضرا وسعاد الوزان ومحمد المهيني، بزيارة كل من مدرسة ثانوية الإسراء بنات، ومشرف المتوسطة بنات، وثانوية عبدالله الجابر بنين، حيث التقوا خلالها بالمعلمين والمعلمات، وقاموا بتوزيع الهدايا والدروع التذكارية عليهم تكريما لهم واعترافا بفضلهم فيما يقومون به في تنشئة الأجيال.

من جانبه، قال مدير دائرة الاتصال والخدمات بالوكالة داود العميري: إن شركة صناعة الكيماويات البترولية تحرص على مشاركة المعلمين احتفالهم في كل عام تقديرا منها لدورهم المهم في صنع حضارة الأمم والشعوب، كون المعلم هو المؤسس الحقيقي لجيل الغد، والمحرك الأول لإنجاح العملية التعليمية والتربوية في البلاد.

وأوضح العميري أن للتعليم أهمية كبيرة حيث يعد بمنزلة البوابة التي تدخل منها الأمم إلى آفاق التقدم والتطور في جميع المجالات، لافتا إلى أن الكويت تعتبر من أولى الدول التي لا تألو جهدا في تطوير العملية التعليمية باستمرار لتنشئ أجيالا مواكبة لأحدث ما وصل إليه العلم مما يسهم في دفع عجلة تقدم ونهضة البلاد.