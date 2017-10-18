في إطار الترتيبات المسبقة مع محافظات الكويت لرعاية ودعم الفعاليات المجتمعية المختلفة التي تنظمها محافظات الكويت وانطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية، قام البنك برعاية حفل تكريم المعلمين المميزين في محافظة الجهراء، والذي تم تنظيمه بحضور محافظ الجهراء الفريق م.فهد الأمير والمختارين وقيادات وزارة التربية وعدد من المعلمين والمعلمات من مدارس المحافظة.

وتأتي رعاية البنك التجاري لهذا الحفل في إطار تعاون البنك ورعايته للعديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تنظمها محافظات الكويت ومنها محافظة الجهراء، وانطلاقا من إيمانه بأهمية دعم ورعاية الفعاليات التعليمية والتربوية في الدولة خاصة عندما تتزامن الفعالية مع يوم المعلم الذي يأتي تكريما لجهود المعلمين المبذولة في إعلاء رسالة العلم لأبناء الوطن وتشجيعا وتحفيزا لهم على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في تثقيف الجيل الجديد من شباب الكويت.

وفي ختام الحفل عبر محافظ الجهراء الفريق م.فهد الأمير عن شكره لإدارة البنك التجاري على دعمها وتواصلها مع محافظة الجهراء، مشيدا ببصمة «التجاري» الواضحة في مجال المسؤولية الاجتماعية التي تتجسد من خلال رعايته ودعمه لكافة الفعاليات التي تعود بالنفع على المجتمع، سواء الصحية أو التعليمية أو الثقافية أو التنموية، وذلك بهدف تحقيق الأثر الإيجابي الذي يلمسه المواطن الكويتي.