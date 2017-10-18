الرشيدي: جودة منتجاتنا ورضا عملائنا يعكسان نجاح انتشارنا

أعلن «بيت المسك للعطور» مشاركته كراع رسمي لمعرض الخريف للعطور الذي تقيمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية بمشرف من 25 الجاري حتى 4 نوفمبر المقبل على أحدث صالاتها 5 و6 و8 والقاعة الخارجية، وسط مشاركة حشد من الشركات العارضة تصل إلى 300 جهة ما بين راع ومشارك من شركات العطور المحلية والإقليمية من ممثلي وكلاء الماركات العالمية المتخصصة في قطاع العطور ونفائس الطيب ومستحضرات التجميل واكسسواراتها.

وفي هذا الصدد، قال عبدالعزيز الرشيدي رئيس مجلس ادارة شركة «بيت المسك للعطور» ان الشركة حريصة على المشاركة في هذا المعرض منذ بداياته لتقدم عطوراتها الفاخرة التي تناسب وتلائم جميع الأذواق من عملائها، حيث تطرح تشكيلة من منتجاتها لهذا الموسم تشمل عطورات شرقية وغربية وفرنسية، اضافة الى الخلطات وتشكيلة من أجود أنواع الطيب والبخور التي تلائم مختلف الأذواق والفصول.

وأضاف أن الشركة استطاعت بفضل خبرتها التي تجاوزت 6 أعوام وفي زمن قياسي أن تفرض نفسها على الساحة بجودة منتجاتها وأن تحوز رضا عملائها وكسب ثقتهم، ما مكنها من التوسع، حيث أصبح لديها 6 فروع منتشرة في جميع أنحاء الكويت، وآخر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتسعى الى افتتاح فروع جديدة في المستقبل القريب، وذلك حسب الخطط واستراتيجية التسويق ومتطلبات السوق.

وأشار الى أن مجموع منتجاتنا المتميزة تبلغ أكثر من 80 صنفا من نفائس الطيب والعطور الشرقية والفرنسية والخلطات، اضافة الى منتجات اخرى من أجود أنواع البخور، حيث تطرح الشركة في هذا الموسم بهذا المعرض تشكيلة عريضة مميزة لتحتل الصدارة بين المراكز المتقدمة في سوق البخور والعطور، ولتحجز لها مكانا بين إحدى أسرع شركات الطيب والعطور نموا في المنطقة.

وأوضح الرشيدي أن الشركة تطرح هذا الموسم تشكيلة جديدة من عطورنا المميزة كعطر المذيعة «حصة اللوغاني» وعطر «مسك»، وعطر الدانة، إضافة الى عطورنا الشهيرة المتوافرة في الأسواق مثل عطر «روح المسك» وعطر «جولد» وعطر «وايت مسك» الذي يشهد إقبالا واسعا من قبل جمهور المستهلكين ويحقق رواجا كبيرا في المبيعات، إضافة الى توافر أصناف البخور والمعمول مثل معمول بيت المسك، ومعمول بخور، ومعمول VIP وعود مبخر والكريمات والخمرية وغيرها من المنتجات.

واكد الرشيدي أن شركته تراعي دائما في منتجاتها استخدام أجود أنواع المواد والزيوت العطرية المتوافقة مع المواصفات والمعايير العالمية والآمنة طبيا على بشرة الإنسان من خلال التعاون مع شركات عالمية لديها شهادات الاعتماد الدولي سعيا للحصول على شهادة الآيزو 9001، واختتم حديثه داعيا الجمهور الكريم الى اغتنام الفرصة وزيارة جناح «بيت المسك للعطور» بأرض المعارض في الصالتين 6 و8، للاطلاع على أحدث منتجاتنا من العطور والبخور حيث الخصومات الخاصة التي تصل الى 25% على معظم المنتجات بالمعرض والعروض المميزة بانتظاركم.