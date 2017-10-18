استضافت إدارة مجمع بوليفارد مجموعة من المرضى والعاملين في مستشفى الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في جولة مميزة في مرافق المشروع حيث قام بتنسيق هذه الزيارة صندوق إعانة المرضى.

وخلال هذه الزيارة حرصت إدارة السالمية جروب لتنمية المشاريع (الشركة المالكة لمشروع بوليفارد) على توفير أكبر قدر من المتعة والراحة للمرضى والعاملين بمستشفى الطب الطبيعي والتأهيل، فاستمتع الزوار الأعزاء بالمناظر الطبيعية الخلابة والممرات والبحيرات المائية التي تميز حديقة بوليفارد من خلال القيام بجولة في القطار الخارجي حول مختلف مرافق المشروع الترفيهية.

كما تم أخذهم في جولة على المحلات التجارية الضخمة المتواجدة في بوليفارد مول كمكتبة جرير وسيرز وتقديم هدايا عينية لهم.

وأضافت مديرة إدارة التسويق والتأجير روان عدنان: «سعدنا ونشجع مثل هذه الزيارات المميزة، فنحن نؤمن أن الترفيه عن المرضى والتخفيف من معاناتهم هو جزء مهم في طريق العلاج» وأضافت أن إدارة بوليفارد ترحب دائما بجميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة لأخذ جولات ميدانية والاستمتاع في جميع مرافق المشروع، سواء كانت في ملاعب كرة السلة، كرة القدم، كرة التنس، الكريكت، أو في مناطق الألعاب المخصصة للأطفال داخل وخارج بوليفارد مول ومناطق الألعاب الأخرى التي توفر بيئة ملائمة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.