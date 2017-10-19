لو لوكل ـ سويسرا: تعير «تيسو» ماركة ساعات اليد السويسرية التقليدية رقم واحد، دورة الألعاب الآسيوية جاكرتا باليمبانج الثامنة عشرة لعام 2018 خبرتها كضابط رسمي للوقت. مدينتان تتشاركان في استضافة الحدث للمرة الأولى في تاريخ الألعاب الآسيوية. سيقام الحدث في العاصمة الإندونيسية جاكرتا وعاصمة مقاطعة سومطرة الجنوبية الإندونيسية، باليمبانج، في الفترة من 18 أغسطس إلى سبتمبر 2018.

وتتشارك كل من تيسو ودورة الألعاب الآسيوية قيما مثل التقاليد والدقة والشغف، تماما مثل العلامة التجارية لساعات اليد، يعود تاريخ دورة الألعاب الآسيوية، التي تقام كل 4 سنوات، والتي تتمتع بتاريخ ثري منذ عام 1951، لتكون أقدم وأعرق فعالية على تقويم المجلس الأولمبي الآسيوي، فهذه الدورة التي تجمع أكبر عدد من المشاركين على مستوى العالم تعتبر أكبر دورة ألعاب متعددة الرياضات، حيث سيحظى الرياضيون القادمون من 45 دولة بفرصة إبراز ما لديهم من مواهب في 53 رياضة مختلفة، فعلاوة على جميع الرياضات التقليدية مثل، السباحة وألعاب القوى وكرة السلة وسباقات الدراجات الهوائية، تتميز دورة الألعاب الآسيوية كذلك برياضات مثل، سيباك تاكرو ووشو والكابادي والتي تعد من الرياضات المألوفة بالنسبة للثقافة الآسيوية. أما الجديد هذا العام فسيتمثل في الرياضات الإلكترونية التي سيأتي ظهورها الكبير للمرة الأولى.

لقد اكتسبت «تيسو» الخبرة في توفير أعلى درجات الدقة للعديد من الرياضات بفضل الشغف المتأصل لديها. حيث تمت ترجمة هذا الشغف إلى برنامج شامل من شراكات ضبط الوقت البارزة على مر السنين. فهي تتضمن رياضة كرة السلة مع بطولات NBA وFIBA، ودورة الدراجات الهوائية مع دورة فرنسا الدولية لركوب الدراجات وبطولات الاتحاد الأوروبي لراكبي الدراجات ورياضات السيارات مع MotoGPTM وبطولة العالم للسوبر بايك FIM والركبي مع بطولات الركبي الأوروبية وكؤوس التحدي وTOP14، كما أن «تيسو» هي ضابط الوقت الرسمي لبطولات المبارزة بالسيف والهوكي على الجليد. هذا علاوة على أن هذا يصادف الذكرى السنوية العشرين منذ أن قامت «تيسو» بضبط توقيت دورة الألعاب الآسيوية للمرة الأولى في بانكوك عام 1998، وبالنسبة لتيسو تعد هذه منصة مثالية لإبراز تفانيها للدقة في الأداء، وهو السبب الذي سيدفعها للاستمرار في القيام بذلك، إضافة إلى الاتفاق الذي تم توقيعه لدورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو التاسعة عشرة عام 2022.

ان المشاركة الفعالة في جميع هذه الرياضات جعلت العلامة التجارية قريبة من المشجعين في جميع أرجاء العالم، سواء كانوا من الجمهور الذي يشاهدها مباشرة أو في التلفاز أو الذين يشاركون في النشاط بارتداء إحدى ساعات اليد المتصلة ذات الإصدار الخاص التي ستنتجها تيسو تكريما لهذا الحدث الرائع.

وقال رئيس شركة تيسو، فرانسوا تيبود «تعكس دورة الألعاب الآسيوية روح تيسو بشكل مثالي من خلال تنوعها وديناميكيتها وتتيح لنا تمييز أنفسنا من خلال ضبط الوقت الذي يصل حد الكمال وأدق أدوات القياس والتي تضفي مزيدا من التأكيد على جودة ساعاتنا، حتى بالرغم من قيامنا بتقديم خدماتنا من قبل لدورة الألعاب الآسيوية، إلا أننا نسعى بكد لتوفير المزيد من الدقة والابتكار في كل مناسبة، كما نفعل مع ساعاتنا. فشعارنا هو الابتكار تقليدنا، ونحن ملتزمون به».

فدورة الألعاب الآسيوية ستكون حدثا نفخر به بلا شك، فسواء كانت لهؤلاء الذين يشاركون في المنظمة أو اللاعبين أنفسهم أو مليارات المشجعين والجماهير في جميع أرجاء آسيا، فإن هذه الشراكة تعد بإطلاق عرض رائع لا يمكن تفويته.