الكحيلان: جديدنا عطر «ستايليش» و«كوين روز» و«كرياشن جولد»





أعلن «أروما بوتيك - نيويورك» عن رعايته الذهبية لمعرض الخريف للعطور الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت الدولي في الفترة من 25 أكتوبر وتستمر عروضه حتى 4 نوفمبر 2017 المقبل على أرض المعارض الدولية بمشرف.

وفي هذا الصدد، ذكر مدير عام «اروما بوتيك» بدر الكحيلان أن رعايته هذه جاءت وسط مشاركة حشد تجاوز 300 جهة من شركات العطور والطيب من مؤسسات محلية ودولية، ممثلين لوكلاء الماركات العالمية المتخصصة في قطاع العطور ومستحضرات التجميل واكسسواراتها.

وأضاف الكحيلان أن شركته تتمتع بنخبة واسعة من العملاء الذين يتميزون بأذواق رفيعة ومعرفة بمنتجات الطيب والعطور الفاخرة، حيث تحظى منتجاتنا بإقبال هائل نظرا لما تحمله من سحر وغموض في العطور الشرقية التي تتسم بالروائح الغنية الدافئة، إذ نقدم تركيبات وخلطات فريدة من العطور التي تلاقي رواجا في أوساط النخبة الذواقة من عملائنا والتي تتضمن المخلطات ودهن العود والزيوت العطرية المركزة من الطيب والبخور من البراشين البورمي والهندي والكمبودي والتايلندي، وجديدنا عطور ستايليش، وكوين روز، وكرياشن جولد، إضافة إلى الخمريات الجديدة هناك أيضا عطر جاسمين، كما نوفر دهن العود والورد الطائفي والمسك والعنبر، إضافة إلى العطور الغربية الراقية أو المزيج بين الاثنين من العطورات المشتركة الفريدة والمميزة التي تضفي لمسة من الرقي والفخامة.

وعن جديد «أروما بوتيك» لهذا الموسم، قال الكحيلان: نطرح حاليا العطر الفرنسي «جنتلمان» ومجموعة وتشكيلة جديدة من 12 عطر أروما كرياشين الجديدة كليا ولتكون استكمالا لسلسلة إصداراتنا السابقة من نفس الاسم ولتشكل مجموعة اروما كرياشين Aroma Creation، بحجم 250 مل، وهي خلاصة زيوت فرنسية ممزوجة مع الزيوت العربية، إضافة إلى توافر العطر الذائع الصيت «كرياشين 10».

وعن انتشار شركته، قال الكحيلان إن لديهم فروعا منتشرة في شتى محافظات الكويت المختلفة حاليا، وتسعى شركتنا نحو العالمية لنيل شهادة الجودة في الإدارة والإنتاج، ومؤخرا تم استكمال جميع الإجراءات والتراخيص الرسمية نحو العالمية ولتتوج انتشارها بافتتاح أروما بوتيك - نيويورك العالمي كأول فرع لها بمدينة نيويورك في يناير 2018 المقبل، مع تأكيد حرصنا على رضا عملائنا بتقديم أفضل المنتجات لزبائننا لتكون آمنة وسليمة صحيا على جلد وبشرة الإنسان.

واختتم الكحيلان تصريحه بدعوة الجمهور الكريم لاغتنام الفرصة للاطلاع على أحدث منتجاتنا من العطور والبخور التي نوفرها بأسعار تنافسية في جناحنا على أرض المعارض الدولية بمشرف قاعة 6، حيث هناك عروض رائعة ومميزة بانتظاركم، مذكرا بأن الشركة لن تألو جهدا لتقديم أفضل الأصناف المصنعة بجودة عالية لعملائها الكرام.