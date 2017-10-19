بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، نظم مركز سلطان الخميس الماضي في فرعه في سوق شرق محاضرة للتوعية حول هذا المرض.

وتمت المحاضرة بالتعاون مع كل من الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان)، مستشفى المواساة ومركز الجارالله الألماني التخصصي، حيث تكاتفت جهود جميع الأطراف من أجل توعية وتثقيف النساء بخطورة هذا المرض وعمل الفحوصات الدورية للكشف المبكر عنه والتخفيف من وطئه ومدى أهمية اتباع نمط غذاء صحي.

ويعتبر مرض سرطان الثدي الأكثر شيوعا بين النساء، لذلك، ركزت المحاضرة على كيفية تفادي المرض والكشف المبكر عنه. وأثناء خطابه، قال المدير التجاري لمركز سلطان مكرم ملاعب: «بمناسبة شهر التوعية لمرض سرطان الثدي، أراد مركز سلطان أن يظهر دعمه لكل المصابين به من خلال تنظيم مختلف الفعاليات لتزويد عملائنا الكرام بكافة المعلومات اللازمة حول أهمية الكشف المبكر وماهية الفحوصات الممكن إجراؤها».

وأضاف: «لطالما سعى مركز سلطان إلى أن يمد عميلاته وموظفاته بحلقة متكاملة من العناية والتي تترجمها حملات التوعية التي نقودها، إضافة إلى حرصنا على نشر ثقافة العيش بطريقة صحية واتباع عادات غذائية سليمة من خلال تقديم مختلف الخيارات المتنوعة من المنتجات العضوية والصحية». وكان من ضمن المتحدثين في المحاضرة د.نجلاء السيد اختصاصية الطب الباطني وأخصائية علاج الأورام في مستشفى حسين مكي جمعة للسرطان، والتي قدمت للحاضرين معلومات قيمة عن بوادر أعراض ومراحل المرض المبكرة وأهمية عمل الفحوصات الذاتية والمختبرية بشكل دوري لما لها من تأثير كبير في الكشف عن الإصابة بالمرض في مراحله الأولى مما يزيد من نسبة الشفاء.

ومن جانبها، أعطت د.آلاء العوضي اخصائية التغذية بمستشفى المواساة، معلومات غنية عن طرق العناية بالصحة المختلفة وخاصة اتباع نظام غذائي قلوي من أجل تفادي تكون خلايا سرطانية في الجسم، وأشارت أيضا أنه يترتب على الذين شفيوا من هذا المرض اتباع نظام غذائي صحي يشمل الكثير من الخضروات والفواكه، والحبوب على حد سواء والتقليل قدر الإمكان من اللحوم الحمراء، ما يساعدهم في المحافظة على الوزن ويمد أجسامهم بالمعادن والفيتامينات التي تعطي الطاقة لمواجهة يوم عمل حافل.

وبالإضافة للمحاضرة القيمة، خصص مركز سلطان ركنا للمتواجدين في المحاضرة وفرعه في سوق شرق للقيام بكل من فحص ضغط الدم وفحص السكر، كما حرص على توزيع هدايا مجانية على جميع الحضور تحتوي على أصناف لمنتجات صحية وعضوية متوافرة في مراكز سلطان.

ويتبنى مركز سلطان برنامجا مميزا للمسؤولية الاجتماعية والذي يتم من خلاله تنظيم حملات توعوية مختلفة لدعم المجتمعات التي يتواجد بها.