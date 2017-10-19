افتتحت شركة بسمة الدولية المتخصصة في مجال المطاعم والضيافة، المطعم اللبناني «أوتار» الكائن في قلب العاصمة «الكويت» والمطل على شارع الخليج العربي، وذلك بحضور فريق عمل المطعم كاملا، الذي كان في استقبال المدعوين من مشاهير التواصل الاجتماعي والمدونين، بالإضافة إلى الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، ناهيك عن عشاق الأكل اللبناني في الكويت.

وشهد الحضور أمسية عشاء فاخرة على أنغام الموسيقى، استمتعوا خلالها بتناول أشهى الأطباق اللبنانية الأصيلة ذات النكهات العصرية الفريدة، والتي تعكس أصالة المطبخ اللبناني العريق، فكان هناك متنوع من المقبلات والسلطات والأطباق الرئيسية والمشاوي اللبنانية وقائمة حلويات تحتوي على كل ما لذ وطاب.



يشتهر مطعم «أوتار» بتقديم الأطباق اللبنانية الأصيلة، فلديهم العديد من القوائم التي تحتوي أطباقا شرقية ولبنانية طازجة، مصنوعة من مكونات ذات جودة عالية على أيدي طهاة ماهرين، مما يجعل هذا المكان مثاليا للاجتماعات العائلية.



هذا بخلاف ديكور المطعم المميز والأنيق فهو يضم حديقة ذات إطلالة رائعة، كما أن المطعم يتميز بوجود طاقم من الموظفين الذين يتسمون بالمودة والخبرة بالتعامل مع العملاء، الأجواء المريحة، لذلك يقدم المطعم تجربة تذوق للطعام من الصعب مضاهاتها، آملين أن يكون «أوتار» إضافة مميزة للكويت وفق أعلى مستويات الخدمة والضيافة.