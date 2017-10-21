قام بنك الخليج مؤخرا برعاية الحفل الختامي للأنشطة الصيفية، الذي نظمه مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين، في مقر المركز بمنطقة مشرف.



حضر الحفل الأطفال المشاركون في البرامج الصيفية وأولياء الأمور إلى جانب العديد من الشخصيات المهتمة بهذه الفئة.



يحرص مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين على توفير البيئة الترفيهية المتخصصة والآمنة التي تكفل لجميع فئات الأطفال المعاقين حق اللعب والاستمتاع، على مدار العام، في أجواء مفعمة بالأمل، وتبعث على البهجة والسرور.



كما يهدف المركز أيضا من خلال الأنشطة إلى تطوير مهارات هؤلاء الأطفال الجسدية والاجتماعية واللفظية ودمجهم في المجتمع من حولهم.

هذا، وقد تخلل الحفل العديد من الفقرات الترفيهية، والألعاب الشيقة، وتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين.



وقد تضمن الاحتفال مشاركة بعض الجهات والمؤسسات الخيرية التي تهتم بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين قاموا بعرض منتجاتهم وبرامجهم من خلال أجنحة خاصة بمشاركة الأطفال.

تأتي رعاية بنك الخليج لهذه الفعالية في إطار التزامه المتواصل ودعمه المستمر للقضايا الاجتماعية الرئيسية من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي يتبناه.



وسيواصل البنك دعمه ورعايته للعديد من الفعاليات التي تهدف إلى رفع نسبة الوعي بالدعم الذي تستحقه هذه الفئة التي هي جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي.



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