أعلن «العنوان رزيدنسز جميرا منتجع وسبا»، المعلم العمراني الجديد الذي ينفرد بموقعه الاستراتيجي ضمن آخر قطعة أرض مخصصة للبناء في منطقة «ممشى شاطئ جميرا»، عن منح عقد الأعمال الإنشائية الرئيسية إلى شركة «مالتيبلكس للإنشاءات المحدودة».

وباشرت «مالتيبلكس» فعليا الأعمال الإنشائية في المشروع متعدد الاستخدامات والمؤلف من برجين توأم بمساحة بناء إجمالية تبلغ 257 ألف متر مربع، وتتضمن عناصر المشروع إنشاء طوابق القبو والطابق الأرضي ومنصة البوديوم، إضافة إلى الطوابق الـ 77 العليا بما في ذلك السطح.

ويضم المشروع كلا من فندق «العنوان جميرا منتجع وسبا» الذي يشتمل على 217 غرفة وجناحا، و«العنوان رزيدنسز جميرا منتجع وسبا» للشقق الفندقية بتصاميمها المستوحاة من مفاهيم La Dolce Vita، وشقق «ذا رزيدنسز جميرا دبي» السكنية غير المفروشة، وسيحتضن البرجان الواقعان في منطقة شاطئية ساحرة تزدان بالتصاميم الأنيقة، العديد من المرافق بما في ذلك منتجع «ذي سبا» الصحي من «العنوان»، والمطاعم والمقاهي الراقية، والمنافذ التجارية، بالإضافة إلى العديد من الخيارات الترفيهية وإمكانية الوصول مباشرة من المشروع إلى الشاطئ المجاور.

بهذه المناسبة، قال العضو المنتدب لشركة «مالتيبلكس الشرق الأوسط» ماركوس تروسكوت «نحن فخورون بلعب دور جوهري في إنشاء مشروع بمثل هذه الأهمية، وحريصون على التعاون مع فريق العمل لاستكمال الأعمال الإنشائية في «العنوان رزيدنسز جميرا منتجع وسبا بنجاح».

من جانبه، قال العضو المنتدب لشركة «ميراج للتطوير والترفيه» المسؤولة عن إدارة المشروع مايك فرايزر «يأتي تعيين مالتيبلكس مقاولا رئيسيا في أعقاب الانتهاء مؤخرا من أعمال الدعائم والأساسات في موقع المشروع. ونحن على ثقة أن مالتيبلكس ستقدم خدمات شاملة ومتكاملة لشركة العين للعقارات المالكة للمشروع، ونتطلع قدما إلى مشاركة كل المعنيين بما في ذلك المقاولون والفرق الاستشارية لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير التميز ليثري «العنوان رزيدنسز جميرا منتجع وسبا» الأفق العمراني الساحر لمدينة دبي.

وتم إطلاق مشروع «العنوان رزيدنسز جميرا منتجع وسبا» العام الماضي وسط استجابة قوية من قبل المستثمرين سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الأسواق العالمية.

من ناحيته، قال العضو المنتدب لشركة «العين للعقارات» خديم الدرعي «يمثل الالتزام بأعلى معايير الجودة مرتكزا رئيسيا لعملياتنا على كل المستويات، ويمثل تعيين مالتيبلكس الرائدة عالميا في قطاع الإنشاءات تجسيدا لاستراتيجيتنا الرامية إلى تطوير المشروع ليكون معلما عمرانيا عالمي المستوى. وتحافظ السوق العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مؤشراتها الإيجابية، في الوقت الذي يرتقي فيه «العنوان رزيدنسز جميرا منتجع وسبا» بمعايير الرقي والفخامة ضمن قطاعي السكن والضيافة إلى آفاق جديدة. ويشكل بدء الأعمال الإنشائية الرئيسية في المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا الرامي إلى تسليمه وفق الخطة الزمنية المحددة».

وينفرد «العنوان رزيدنسز جميرا منتجع وسبا» بالعديد من المزايا التي تعزز قيمته ومنها مكانته كأعلى برج في منطقة ممشى شاطئ جميرا، وإطلالاته المباشرة على الخليج العربي ونخلة جميرا ومرسى دبي إضافة إلى عين دبي، أكبر عجلة ترفيهية في العالم. ويبعد المشروع، الذي يمتاز بواجهته المتلألئة وتصاميمه المعمارية الأنيقة، مسافة قصيرة عن ممشى مرسى دبي وممشى شاطئ جميرا وذا بيتش.

وتستوحي التصاميم الداخلية في المشروع إلهامها من مفاهيم La Dolce Vita، حيث تضم جميع وحداته مساحات رحبة تضم كل مقومات الاسترخاء والرفاهية، فضلا عن اطلالة ساحرة على المناظر الخلابة للمناطق المحيطة به. وتمتاز الشقق الفاخرة بتجهيزات عالية الجودة مع أحدث وسائل الترفيه وخدمات الاتصال والإنترنت. وسيحظى السكان بواجهة شاطئية بطول 100 متر، وعدد من المطاعم والمقاهي في فندق «العنوان جميرا منتجع وسبا» بما في ذلك الردهة المميزة في الطابق العلوي إضافة إلى المطعم.

ويوفر المشروع سهولة الوصول من وإلى طريقي جميرا بيتش والشيخ زايد، كما يبعد مسافة قصيرة عن مترو دبي وترام دبي. ويتربع المبنى وسط مساحات خضراء جميلة مع مطاعم ومسابح وردهات في الهواء الطلق. وبفضل موقعه الحيوي ومرافقه المتكاملة ومعايير الخدمة الفاخرة التي تقدمها «العنوان للفنادق والمنتجعات»، يضمن مشروع «العنوان رزيدنسز جميرا منتجع وسبا» للمستثمرين عوائد قوية على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وبانتهاء أعمال التمهيد والأساسات، تبدأ في هذا الشهر أعمال الإنشاءات الرئيسية، على أن يتم استكمال المشروع كليا خلال الربع الأخير من عام 2020.