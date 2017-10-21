تسلمت جمعية العون المباشر 3 أطنان من التمور تبرعت بها شركة نفط الكويت كعادتها الخيرة سنويا من انتاج محمية العبدلية التي تملكها الشركة لتوزع على الأسر الفقيرة والمحتاجين في الدول الأفريقية وشارك في تسليم الشحنة وفد رسمي من شركة «نفط الكويت» مكون من مدير العمليات بغرب الكويت م.عمر صادق ومشرف العمليات فهد عيد ومشرف محمية العبدلية محمد الدوسري وكان في استقبالهم من جمـعية العون مدير إدارة العلاقات العامة والتـسويق م.مـاجد الزعابي ومسـؤول المخـازن.

وقد اعتادت شركة نـفط الكويت سنويا تزويد العـون المباشر بجزء من انتـاج مزارعها لتستهدف من خلال توزيعها أكبر نطاق من المحتاجين من الأسـر الأفريقية والتي تعد التمـور وجـبة عزيزة عليهم.

وشكرت جمعية العون وفد شركة نفط الكويت ومنسوبيها على هذه المساهمة الكريمة ووعدت بإيصال التمور بأقرب وقت للمحتاجين.