أعلنت مؤسسة «زين العود» رعايتها الذهبية لمعرض العطور وادوات التجميل المزمع اقامته من 25 الجاري وتستمر عروضه حتى 4 نوفمبر المقبل في الصالة 5 و6 و8 والقاعة الخارجية على أرض المعارض بمشرف، وبمشاركة حشد من شركات ومصانع العطور والبخور ووكلاء أكبر الماركات العالمية المميزة في مجال العطور وادوات التجميل.

في هذا السياق، صرح ناصر الشلال المدير التنفيذي وصاحب مؤسسة «زين العود» بأن معرض العطور التي تقيمها شركة معرض الكويت الدولي تعد من أهم المعارض التي تقام محليا وإقليميا، حيث دأبت مؤسستنا على المشاركة سعيا منها إلى اطلاع زبائننا على عروضنا ومنتجاتنا، إضافة إلى استقطاب زبائن جدد في المعرض في جو من التنافس وتبادل الخبرات.

واشار الشلال إلى أن منتجاته المتميزة تتنوع تشكيلتها لتضم نفائس الطيب من العطور الشرقية والفرنسية والخلطات، إضافة إلى منتجات أخرى متنوعة من أجود أنواع البخور بالزيوت العطرية الطبيعية بما يتلاءم مع مختلف الأذواق، لافتا الى ان ولاء العملاء تخلقه عدة عوامل مجتمعة منها عراقة الخبرة وجودة المنتج.

وشدد الشلال على ان المؤسسة تطرح جديدها لهذا الموسم ضمن مجموعة جديدة من العطورات الفرنسية المميزة بجمال الرائحة وقوة الثبات يتصدرها عطرها الفريد والمميز جدا BLACK WOOD إضافة الى توافر عطورها الأخرى الذائعة الصيت كعطر المسك وعطر الفل وعطر العود، حيث تلقى اقبالا كبيرا لدى عملائنا.

وأشار الشلال إلى ان «زين العود» تتميز بدقة اختياراتها الغنية بالزيوت العطرية، المستخدم فيها دهن العود الطبيعي بالإضافة الى تشكيلة كبيرة من مرشات الملابس والمفارش، كما قامت الشركة بإطلاق خلطات بتركيبة فريدة من نوعها، مشيرا الى توافر عطورات المجاميع بأسعار تنافسية وغيرها من العطور وأجود أنواع البخور والمعمول.

واختتم الشلال حديثه داعيا الجمهور لزيارة جناح الشركة بأرض المعارض في صالة 6 و8 ولوبي صالة 6، للاطلاع على آخر ما استجد من عطور وخلطات الطيب والبخور وغيرها من المنتجات الجديدة حيث الخصومات والعروض الخاصة بانتظار عملائنا الكرام وبأسعار تنافسية.