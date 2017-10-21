أعاد فندق «مارينا الكويت» إطلاق أمسيات الباربكيو بجانب حوض السباحة ترحيبا بهذا الموسم، وذلك بحضور نخبة من مندوبي وسائل الإعلام وكبار المديرين الذين قضوا وقتا ممتعا في هذه الأمسية المميزة.



وكان لإطلالة الفندق الفريدة على مياه الخليج العربي والأجواء المعتدلة تأثير إيجابي على جميع الحضور.

عمل الفندق على تقديم تشكيلة شهية من الأطباق المشوية المتبلة التي تنوعت بين اللحوم الطرية والدجاج والمأكولات البحرية الطازجة، إضافة إلى مجموعة متنوعة من السلطات والأطباق البحرية والخبز بأنواعه.



واستمتع الحضور بتذوق مختلف أصناف الحلويات الفاخرة في نهاية الأمسية.

وبهذه المناسبة، قال نبيل حمود، مدير عام فندق «مارينا الكويت»: «كعادتنا السنوية، يسعدنا إطلاق أمسيات الباربكيو لهذا الموسم، حيث نوفر لضيوف الفندق تجربة متميزة في هذا الجو المعتدل لتذوق أطباقنا الاستثنائية التي نعدها من أفضل المكونات الطازجة.



يسرنا أن ندعو الجميع للتمتع بتجربة فريدة في أرقى الأجواء وتناول ما يطيب لهم من المأكولات بجوار حوض السباحة».

وقضى الحضور أوقاتا ممتعة في الأمسية على أنغام الموسيقى الشرقية الراقية، التي أضفت على المكان طابعا خاصا من الهدوء والمسرة.

يسعى فندق «مارينا الكويت» من فئة خمس نجوم نحو التميز والابتكار ليقدم لزواره تجارب استثنائية تلبي احتياجاتهم ولتمنحهم أجمل الأوقات.



ويتسع المكان الذي تقام فيه أمسيات الباربكيو على جانب حوض السباحة لما يصل إلى 150 شخصا، مع منطقة خاصة للمجموعات والعائلات.