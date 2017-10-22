حنان عبدالمعبود

نظمت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين ورشة عمل بعنوان «طموحات المخترع الكويتي»، وذلك مساء أمس الأول على مسرح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، حيث قدم الورشة المستشار والمدرب في الإدارة وتطوير الأعمال حسين المعراج.

وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجلس إدارة الجمعية د.فاطمة الثلاب إن الورشة تضمنت 3 محاور هي «كيف استثمر في اختراعي، طرق التسويق الالكترونية الجديدة، وقوانين الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة»، لافتة إلى أنها تهدف الى إيصال فكر التسويق الجديد للمخترع وجعله يفكر بطرق جديدة لترويج اختراعه.

وأضافت الثلاب انه تم أيضا التطرق إلى قوانين الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة، وتم فتح النقاش في هذا الجانب، خاصة أنه تمت الموافقة على مشاريع ثلاثة مخترعين من قبل الصندوق، وسيحصلون على مبالغ مجزية للبدء في مشاريعهم، ومن ثم فهناك تطلع من بقية المخترعين لذلك أيضا.

واقترحت الثلاب أن يتم ادخال المخترع في حاضنة تساعده على تصميم نموذج أولي لاختراعه لكي يضمن نجاحه، وفي الوقت ذاته يكون هناك أشخاص متخصصون يساعدونه في تطويره ويقيسون نجاح الاختراع، حتى يكون هناك نوع من الضمانة لنجاح الاختراع يحفزه على البدء في المشروع.

بدورها، قالت أمين صندوق الجمعية ورئيس اللجنة الإعلامية شيخة القطان إن الورشة أفادت المخترعين بشكل كبير في مجال التسويق والاستثمار، وأعطتهم حلولا تجعلهم يفكرون بطريقة أقوى وأعمق وتفتح لهم آفاقا جديدة في مجال تسويق اختراعاتهم، مبينة أن المحاضر أطلعهم على طرق تخطي العقبات التي يمكن أن تواجههم في مسيرتهم، وأعطاهم دفعة قوية من التفاؤل وإرشادات لكسر الإحباط.

وأكدت أن الجمعية مستمرة في تنظيم مثل هذه الفعاليات لما تعود به من فائدة كبيرة على المخترعين، مضيفة ان المخترع في حاجة إلى دعم نفسي في البداية أكثر من الدعم المادي حتى يستطيع أن يبدأ ويكمل مسيرته، ونحن نعمل جاهدين على توفير كل أنواع الدعم للمخترعين الكويتيين.

من ناحيته، أوضح المستشار والمدرب في الإدارة وتطوير الأعمال حسين المعراج أنه تم تقديم مجموعة من الخطوات التسويقية والمراحل العملية لعمل نموذج العمل الخاص بهم والانطلاق في السوق.