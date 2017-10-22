شددت رئيسة الجماعة التطوعية لتنمية الطاقة غدير الصقعبي على أهمية تحقيق التنمية المستدامة وأن تقدم الحكومة التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص للمضي قدما في مجال الصناعات التحويلية، خاصة أنها المستقبل الواعد لما تحققه من مدخولات عالية وما توفره من آلاف الفرص الوظيفية.

وأضافت الصقعبي في تصريح صحافي بمناسبة انعقاد ملتقى البديل الاستراتيجي والصناعات التحويلية الذي يقام في فندق كراون بلازا اليوم برعاية وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن الصناعات البتروكيماوية تمثل البديل الاستراتيجي للدخل الوطني بدلا من الاعتماد على رافد وحيد للدخل.

من جانبه أكد نائب رئيس الملتقى ومدير برنامج البتروكيماويات في مركز أبحاث البترول بمعهد الكويت للأبحاث العلمية د.صلاح العنزي أهمية الملتقى، قائلا إننا في الكويت نحتاج لهذه الملتقيات التنموية، موضحا أن معهد الكويت للأبحاث العلمية كان حريصا على أن يشارك في التنظيم لأنه آمن بما يحمله الملتقى من أهداف تصب في اتجاه تحقيق رؤية الكويت 2035، موضحا أن المعهد يشارك بخمسة باحثين وخبراء في مجال البتروكيماويات.