أعرب مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله عن تقديره لدور المؤسسات الخيرية الكويتية عامة وجمعية النجاة الخيرية خاصة، والذي ساهم في ارتقاء العمل الإنساني في الكويت، وأكد مال الله أن هذا الدور لا يقل بأي حال من الأحوال عن المجالات الأخرى في تعزيز رفعة الكويت وسموها في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد العربي للتخطيط وجمعية النجاة الخيرية حول التخطيط الاستراتيجي للجمعية في المرحلة المقبلة بمقر المعهد بالشويخ، وأكد د.مال الله أن الكويت غدت واحة من واحات الخير في الوطن العربي والعالم، وقال إن العمل الخيري الكويتي متأصل في شعب الكويت منذ القدم، ويكفينا أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، هو قائد العمل الإنساني وان الكويت غدت مركزا للعمل الإنساني، وهذا ما نعتز به دائما.

وأوضح أن جمعية النجاة الخيرية من الجمعيات المميزة إداريا وتخطيطا وتنفيذا، وحرصهم المتواصل على إنجاز الاتفاق، يدل على اهتمام إدارتها بالتخطيط والتطوير المؤسسي والرغبة في تحقيق أهدافها بشكل منظم وفق التخطيط المؤسسي الحديث.

من جانبه قال مدير عام جمعية النجاة د.محمد الأنصاري ان الجمعية تسعى لتنفيذ منظومة متكاملة من التخطيط الاستراتيجي من خلال التعاون والمشاركة مع المعهد العربي للتخطيط، من خلال وضع خطة تتضمن مجالات التطوير لديها وهي (التعليم - والتنمية - التوعية).

من جانبه قال نائب المدير العام بالنجاة د.جابر الوندة إن هذا البروتوكول يتضمن التعاون والمشاركة في وضع سياسات وضوابط لتنفيذ الخطة الاستراتيجية واهمها: الشمولية لجميع عناصر العمل بالجمعية، والسعي لمواءمة عمليات التطوير بالجمعية الأنظمة الحديثة، ومراعاة الاحتياجات الحقيقية للكوادر البشرية، مؤكدا على أهمية إعداد منظومة لقياس تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية وفق قياسات مبنية على (الكفاءة - الفاعلية - الجودة - التوقيت - الإنتاجية).

بدوره، أوضح مدير إدارة الجودة بجمعية النجاة الخيرية د.أشرف الجمل أن الجمعية تهدف إلى بناء خطة استراتيجية وفق معايير علمية تعبر عن قيم جمعية النجاة الخيرية ومؤسساتها ولجانها، بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجمعية.