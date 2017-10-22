تواصل حملة فورد للتوعية بسرطان الثدي «محاربات بروح وردية» انتشارها وتوسعها هذا العام أيضا، بالتعاون مع عدد من مشاهير شبكة الإنترنت، والشركاء الإعلاميين والمختصين في المجال الطبي، لدعم المتأثرين بهذا المرض.

ومع مرور سبع سنوات على انطلاقها في المنطقة، قدمت الحملة الدعم لما يزيد على 125 امرأة من «قدوات الشجاعة» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي هذا العام، ينضم إلى حملة «محاربات بروح وردية» عدد من المشاهير على شبكة الإنترنت والراديو، والشركاء الإعلاميين، والخبراء المتخصصين في مجال الصحة والعافية، ليقدموا عبر مشاركاتهم دعما كبيرا للنساء من «قدوات الشجاعة»، أثناء انطلاقهن بمغامرة لا تنسى في ربوع لبنان.

ومن بين المشاركين خبيرة الأزياء الشهيرة في الشرق الأوسط لانا الساحلي التي قامت بتصميم قطع أزياء فريدة مخصصة للنساء.

ولمؤازرة النساء من «قدوات الشجاعة» الثلاثة، حضرت كل من كلير بيدرسون من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنال صديقي من المغرب، وماري جوزيت فرنجي من لبنان، ومقدمة البرامج من راديو «إن آر جي» ساره غرز الدين من لبنان، والمدونة زينب رشيد الخبيرة في الأزياء والسفر وصاحبة موقع «شيري بلوسوم».

وأكدت مقدمة البرامج الإذاعية سارة غرز الدين على أهمية حملة «محاربات بروح وردية» بقولها: «أعادت فورد إحياء المفاهيم الأصيلة، فهذه الحملة المتميزة ليست مجرد «هاشتاغ» يضاف إلى الإنترنت، بل هي حركة فاعلة، وتواصل شعوري يذكرنا بخصوصية المرأة وجمالها، مهما كانت ظروفها وقدراتها، وهذا ما أثبتته فورد في حملة هذا العام».

كما هنأت زينب رشيد الخبيرة بشؤون الأزياء، شركة فورد على جهودها المتواصلة للتوعية بسرطان الثدي، وقالت: «كانت سعادتي غامرة بالسفر مع كلير وماري جوزيت ومنال، نظرا لما يتميزن به من روح إيجابية عالية، وإصرار على مجابهة المرض ومواصلة رحلتهن في الحياة.

وخلال البرنامج الذي أقيم على مدى يومين في بلدة إهدن، حضر مختصون في المجال الطبي مثل د.رأفت علم الدين، واختصاصية التغذية العلاجية ميرا تويني، مؤسسة مركز «هيلث كوارترز»، بهدف تقديم الدعم للنساء المصابات بسرطان الثدي من خلال الفحوصات وإرشادهم إلى أنماط حياة صحية، وكيفية تحسين ظروفهن.

كما قدمت ميرا ابتكاراتها من عبوات الطعام الخفيفة للنساء «قدوات الشجاعة».

ومن جانبها، أدارت ليندا شكور، مدربة السعادة ومؤسسة مركز «إيمرج»، جلسة للتوعية بأهمية الإبقاء على التركيز الذهني بعد تشخيص الإصابة بالسرطان.