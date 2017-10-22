أعلنت الشركة الكويتية للاستثمار عن مشاركتها رعاية معرض «المشروعات الصغيرة والحرفية» الذي أقيم بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 الجاري.

وقام بافتتاح المعرض كل من وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب الشيخة الزين الصباح ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان واستمع الاثنان إلى شرح واف عن الشركة ودعمها للمشاريع الصغيرة، لاسيما تنظيمها لمعرض Maker Faire-Kuwait. وجاءت مشاركة الكويتية للاستثمار في إطار استراتيجيتها المعنية بمبادراتها المجتمعية، خصوصا تلك المعنية بالمشاريع الحرفية والصغيرة والمتوسطة ومشاريع الشباب.

كما أن المشاركة في المعرض تأتي أيضا ضمن خطة الشركة في العمل على التسويق لمعرض Maker Faire-Kuwait 2018 وتوزيع كتيب المعرض على المشاركين في معرض المشاريع الصغيرة عبر «بوث» الشركة لأخذ فكرة عن معرض الصناع وكيفية التسجيل والاشتراك، إذ انهم يعتبرون من الفئة المستهدفة للمشاركة في ميكر فير-الكويت 2018.

من جانبها، أشادت الشيخة الزين الصباح بمشاركة الشركة في معرض الصناعات الصغيرة ودور الكويتية للاستثمار البارز في تنظيم أهم المعارض التي ترعى مشاريع الصناع في الكويت والمنطقة.

كما أشاد نائب رئيس الغرفة عبدالوهاب الوزان بحرص الشركة الكويتية للاستثمار على التواجد في مثل هذه المعارض الداعمة للشباب الكويتي ومبادراتها الدائمة في أنشطة المسؤولية الاجتماعية.

والجدير بالذكر أن الشركة الكويتية للاستثمار لا تألو جهدا في دعم مشاريع الشباب الصغيرة والتي من بينها أفكار ومشاريع الصناع الذين أثبتوا تواجدهم القوي من خلال إبداعاتهم التي تحتاج الى تبن لترى النور وكان من بينها مشاريع وأفكار شاركت العام الماضي في معرض الصناع (ميكرفير).

وانطلاقا من ذلك حملت الشركة على عاتقها مساندة ودعم مشاريع الصناع والمشاريع الصغيرة بمشاركة وتعاون شركات ومؤسسات حكومية وخاصة في إقامة معرض MakerFaire خلال شهر فبراير من كل عام.